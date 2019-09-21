Часть делегации Украины планирует посетить сессию ПАСЕ

Часть делегации Украины посетит сессию ПАСЕ в частном порядке, несмотря на заявление депутата Богдана Яременко об отказе от участия в мероприятии.

«Идея в том, что мы не подаём новый состав делегации в знак того, что Украина не разделяет решение Совета Европы о возвращении России в ПАСЕ. И именно поэтому мы не даём новый состав делегации. Но часть делегации всё-таки будет там, потому что наша страна должна быть представлена в ПАСЕ и должна озвучивать нашу позицию», — написал в Facebook депутат Рады Алексей Гончаренко.

Ранее Яременко заявил, что делегация от Киева не будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По его словам, власти планируют провести консультации с другими государствами — членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.