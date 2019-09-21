|
Часть делегации Украины планирует посетить сессию ПАСЕ
21 сентября 2019, 18:09 • 34 • Украина
Часть делегации Украины посетит сессию ПАСЕ в частном порядке, несмотря на заявление депутата Богдана Яременко об отказе от участия в мероприятии.
РИА Новости
«Идея в том, что мы не подаём новый состав делегации в знак того, что Украина не разделяет решение Совета Европы о возвращении России в ПАСЕ. И именно поэтому мы не даём новый состав делегации. Но часть делегации всё-таки будет там, потому что наша страна должна быть представлена в ПАСЕ и должна озвучивать нашу позицию», — написал в Facebook депутат Рады Алексей Гончаренко.
Ранее Яременко заявил, что делегация от Киева не будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
По его словам, власти планируют провести консультации с другими государствами — членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 сентября 2019, 23:54
|
15 сентября 2019, 03:09
|
18 сентября 2019, 09:09
|
18 сентября 2019, 15:39
|
20 сентября 2019, 03:24
|
15 сентября 2019, 22:39
|
17 сентября 2019, 13:24