Часть британской Палаты лордов выступила за расширение диалога с Россией

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ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Некоторые членов Палаты лордов, верхней палаты британского парламента, высказались в понедельник за расширение диалога с Россией, призвав правительство изменить политику последних лет в отношении Москвы, в результате которой отношения с РФ оказались на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. Свои мнения члены Палаты лордов выразили во время дебатов, посвященных сотрудничеству с РФ.

"Наши двусторонние отношения продолжают оставаться в тупике, а сотрудничество и диалог стали их заложниками, все официальные контакты заблокированы, взаимодействие в области разведки на нуле. Это не помогает в эти бурные времена", - признал Джон Десмонд Андерсон, виконт Уэверли.

"Экономическое сотрудничество может заново задать направление любым отношениям", - отметил он, обратив внимание на то, что у Германии есть в десять раз больше зарегистрированных в РФ совместных предприятий, чем у Великобритании.

"Взаимодействие с Русской православной церковью, сотрудничество в Арктике также могут быть полезными. Прочность отношений определяется тем, насколько широкими они являются, а это не исключительная зона ответственности правительства", - сказал виконт Уэверли.

В своем выступлении он коснулся последних заявлений министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который на прошлой неделе предположил в газетном интервью, что Москва имеет в планах поразить жизненно важную британскую инфраструктуру, жертвами чего, по его утверждениям, могли бы стать тысячи и тысячи британцев. "Хотя я, конечно, не выступаю за то, чтобы Великобритания перестала быть осторожной, предположения о надвигающемся апокалипсисе чрезмерны, - сказал Андерсон. - И если утверждения министра обороны на самом деле верны, то мы должны спросить себя: почему?"

Член Палаты лордов сам дал ответ на собственный вопрос: "Это могло бы быть результатом состояния двусторонних отношений, которые находятся в замороженном виде на протяжении многих лет". "Можно многого добиться, проводя терпеливую и настойчивую дипломатию, а обширное двустороннее взаимодействие в атмосфере хороших отношений было бы предпочтительным вариантом", - добавил виконт Уэверли.

Бывший министр обороны Великобритании Дезмонд Браун (2006-2008) в свою очередь призвал к расширению диалога между Западом и Россией, чтобы избежать ухудшения отношений, что могло бы обернуться катастрофическими последствиями.

Браун, являющийся членом Палаты лордов от Лейбористской партии, считает, что отношения России и НАТО способствуют созданию среды, в которой "просчет, авария, ошибка или разрушительный теракт" являются наиболее вероятными катализаторами для применения ядерного оружия. "При таком сложном положении диалог необходим и возможен", - сказал он.

"Как и в самые темные дни холодной войны американцы, европейцы и русские должны работать вместе, чтобы избежать катастрофы", - подчеркнул британский политик, отметив, что это поможет предотвратить "скатывание по наклонной плоскости отношений" между Западом и Россией.

Бывший член североирландской Ольстерской юнионистской партии Джон Тейлор, лорд Килклуни также подчеркнул важность диалога с Россией и указал на необходимость "сотрудничества там, где это возможно, например при обмене разведданными по исламскому терроризму, в развитии туризма и налаживании взаимодействия в сфере энергетики".

Тейлор подверг критике действия Евросоюза, который побуждал "соседние с Россией страны искать членства в ЕС и НАТО", назвав политику Брюсселя "провокацией". Он также приветствовал последний визит главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву, состоявшийся в конце декабря 2017 года, и выразил надежду, что его российский коллега Сергей Лавров также посетит Соединенное Королевство.

"Я хочу увидеть улучшение отношений между Великобританией и Россией. Конечно, у нас есть разногласия, но в интересах народа Соединенного Королевства и России работать вместе и более тесно", - добавил лорд Килклуни.

Представительница Консервативной партии Кэролин Кокс настаивала на том, чтобы Великобритания "работала совместно с РФ для содействия установлению мира" в Сирии. "Подчеркну роль России в освобождении Сирии от исламистского терроризма, содействии в примирении и построении основ демократии", - сказала она, указав на попытки Запада "дискредитировать Россию".

"Россия оказала помощь сирийской армии в освобождении Сирии от исламистских террористов, в частности защитив Дамаск от нападения ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) в 2015 году, освободив сотни квадратных километров оккупированной ИГ территории, включая Дейр-эз-Зор и Пальмиру, нарушив каналы поставок нефти и снабжения ИГ", - указала член Палаты лордов.

"Во время моего последнего визита в Сирию я встречалась с самыми различными религиозными лидерами, представителями разных политических партий, всемирно уважаемыми художниками, музыкантами, представителями творческой интеллигенции и гуманитарных организаций, а также членами местных общин. Все, с кем мы разговаривали, выражали искреннюю признательность за оказанную Россией поддержку, преимущественно благодаря которой ИГ и другие террористические группировки были изгнаны", - подчеркнула баронесса Кокс.

Ричард Балф, представляющий Консервативную партию, коснулся темы воссоединения Крыма с Россией. "Россия не собирается покидать Крым. Украинское правительство спровоцировало крымчан, в определенный момент оно пыталось упразднить русский язык. Потом они сказали, что не будут продлевать аренду базы (Черноморского флота), было множество провокаций", - отметил лорд Балф, призвав, провести конференцию вместе с россиянами и обсудить "существующие различия".

Он также провел исторические параллели с Абхазией и Южной Осетией, заметив: "Некоторые люди, нравится нам это или нет, не считают себя частью тех стран, к которым их, возможно неправильным образом, приписали во время советской эры. Если мы верим в самоопределение для Гибралтара и Фолклендских островов, то нам надо придумать какую-то возможность для самоопределения для некоторых людей из этого разношерстного мира", - заметил он.