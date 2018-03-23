«Часть большой политической мозаики»: как смена премьера Словакии может быть связана с «Северным потоком — 2»

22 марта президент Словакии назначил на пост премьер-министра республики Петера Пеллегрини. Предыдущий глава правительства Роберт Фицо был вынужден уйти в отставку на фоне массовых акций протеста. Поводом послужило убийство словацкого журналиста Яна Куциака, расследовавшего коррупцию среди словацкой политической элиты. В этой истории фигурировало имя американского финансиста Джорджа Сороса — в связях с ним обвиняют президента Словакии Андрея Киску, участвовавшего в акциях за отставку Фицо. Эксперты отмечают, что в смене правительства восточноевропейской страны может быть заинтересован Вашингтон. Каковы интересы Штатов на востоке Европы, разбирался RT.

22 марта в Словакии сформировано новое правительство. Премьер-министром страны стал Петер Пеллегрини, он уже согласовал с представителями правящей парламентской коалиции кандидатуры новых глав ведомств. Об этом ранее сообщил президент Словацкой Республики Андрей Киска, который согласился с кандидатурой Пеллегрини.

«Я решил завтра назначить Пеллегрини на пост премьер-министра, а затем принять его предложение о назначении новых членов кабмина», — заявил Андрей Киска 21 марта.

На встрече, состоявшейся во вторник в президентском дворце, Петер Пеллегрини представил президенту новых членов правительства. Как завил Киска, хотя он и не удовлетворён новым составом правительства, выходить за рамки основного закона страны он не хочет.

«Словакия является парламентской демократией, и большинство депутатов поддержали правительство господина Пеллегрини», — пояснил политик.

Согласно словацкой Конституции, высшим органом власти в стране является парламент, который формирует правительство. Президент утверждает кандидатуру премьер-министра в соответствии с представлением парламентского большинства.

Мафия, модель, убийство

Напомним, 15 марта ушёл в отставку глава словацкого кабмина Роберт Фицо, занимавший с двухлетним перерывом пост премьер-министра с 2006 года. Решение об отставке было принято политиком в результате массовых акций протеста, начавшихся в стране после убийства журналиста Яна Куциака и его подруги Моники Куснировой в окрестностях Братиславы.

Тела молодых людей были найдены в их доме в посёлке Велка Мача в конце февраля с огнестрельными ранениями. По версии полиции, причиной убийства стала профессиональная деятельность 27-летнего Куциака. Журналист сотрудничал со столичным изданием Aktuality.sk, а также с международным консорциумом журналистов OCCRP, специализирующимся на расследованиях коррупционных преступлений. Организация получает финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID), Фонда демократии ООН (UNDEF) и фондов Открытого общества (OSF) Джорджа Сороса.

Незадолго до гибели журналист занимался расследованием связей представителей словацкой политической элиты с итальянской мафией. Как впоследствии выяснилось, центральной фигурой расследования стала 31-летняя экс-модель Мария Трошкова, получившая в 2015 году пост в аппарате премьера Фицо.

Мария Трошкова

Facebook

Трошкова и ранее становилась объектом критики — три года назад премьер-министру пришлось оправдываться перед прессой за это назначение. Как пояснил тогда Фицо, девушка заняла далеко не самую ответственную должность, не требующую большого опыта.

Как следует из опубликованного посмертно расследования Куциака, Трошкова не только снималась в рекламе нижнего белья, но и была связана с проживающим в Словакии итальянцем Антонио Вадалой. Трошкова и Вадала были прежде совладельцами фирмы GIA Management, говорится в материалах журналиста, причём Трошковой на тот момент исполнилось только 20 лет. Через год она покинула компанию.

Итальянские власти подозревают Антонио Вадалу в связях с мафиозным кланом Вадала из структуры ндрангеты — крупнейшей мафиозной группировки Италии. Предполагается, что Вадала осел в Словакии, где занимался отмыванием преступных доходов, бежав от итальянского правосудия. Против него возбуждались уголовные дела как в Италии, так и в Словакии, но ни одно из них не дошло до суда.

«Откровенный русофоб»

Куциак не успел сам опубликовать результаты своих изысканий, но его гибель шокировала Словакию. Хотя Антонио Вадала был арестован полицией по подозрению в причастности к убийству, в стране начались массовые акции протеста, участники которых требовали немедленной отставки Роберта Фицо. Так, 9 марта на улицы Братиславы вышли 60 тысяч рассерженных жителей Словакии. Во втором по значимости словацком городе Кошица в акции протеста участвовали 20 тысяч человек.

Что интересно, возглавил протесты президент страны Андрей Киска — давний политический оппонент Фицо. Киска выступал на митингах, требуя, чтобы премьер-министр оставил свой пост.

Не выдержав общественного давления, в отставку ушли и два министра: внутренних дел и культуры.

Выступая 4 марта по местному телевидению, Андрей Киска заявил, что видит только два выхода из сложившейся ситуации: либо проведение досрочных парламентских выборов, либо же переформатирование кабмина. Также политик пообещал правительству «далеко идущие последствия», обвинив его в «надменности».

В ответ Роберт Фицо обвинил Киску в попытках дестабилизировать обстановку в стране. Премьер также обратил внимание общественности на связи президента с миллиардером Джорджем Соросом.

Джордж Сорос

Reuters

«Необходимо, чтобы президент объяснил общественности, что он делал 20 сентября 2017 года в Нью-Йорке, где состоялась встреча (с Джорджем Соросом — RT.), на которую Киска не взял ни одного представителя МИД», — подчеркнул Фицо.

Вероятно, премьера не удовлетворило объяснение, размещённое ранее президентом в Facebook: политик якобы обсуждал с американским финансистом проблемы цыганской диаспоры в Словакии.

15 марта Роберт Фицо подал в отставку, но его место занял бывший вице-премьер Петер Пеллегрини — член возглавляемой Фицо партии «Направление — социальная демократия» (Н-СД).

Напомним, по итогам парламентских выборов 2016 года партия Фицо одержала очередную победу, но не смогла получить большинство, набрав 28,28%. Было сформировано коалиционное правительство, в которое вошли Н-СД, Словацкая национальная партия (СНП) и партия «Мост — Хид».

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, на данный момент оппозиция не достигла своей цели — смена премьера Словакии ничего не даёт, если в парламенте сохраняется прежнее большинство.

«Изначально замысел был другой: предполагалось инициировать досрочные выборы, на которых на фоне коррупционного скандала должна была победить оппозиция, — пояснил эксперт в интервью RT. — Это позволило бы сформировать новый кабмин и назначить нового премьера. Но правящая коалиция переиграла оппонентов — пожертвовали ферзём, но сохранили большинство. Теперь оппозиция продолжит раскручивать историю с коррупцией и постарается привязать её уже не персонально к Фицо, а к его партии».

Похожей точки зрения придерживается и преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв. По мнению эксперта, оппозиция не оставит свои попытки, тем более что правящая коалиция в Словакии достаточно рыхлая.

«Если коалиция развалится, будут назначены досрочные парламентские выборы. Судя по всему, долго новое правительство не просуществует», — предположил Трухачёв в интервью RT.

По словам эксперта, Андрей Киска — это либо человек Сороса, либо человек, чьи интересы совпадают с интересами американского финансиста.

«Роберт Фицо очень многих не устраивал, в частности потому, что являлся одним из самых лояльных к России европейских политиков. Киска же представляет крайне редкий для словацкого политика тип русофоба. Даже среди прозападных политиков Словакии таких откровенных русофобов пока не было», — подчеркнул эксперт.

«Образ вассала России»

По мнению экспертов, у США, интересы которых активно лоббируют по всему миру структуры Джорджа Сороса, были все основания для того, чтобы организовать переворот в Словакии. Роберт Фицо не раз скептически высказывался о политике Брюсселя и Вашингтона — в целом премьер придерживался курса, схожего с политикой Венгрии и Чехии. И Чехия, и Словакия принимались в НАТО в обход процедуры плебисцита — в обеих странах сильны антиамериканские настроения.

В 2016 году президент Чехии Милош Земан даже предложил провести в стране референдум о выходе из состава НАТО и ЕС. Братислава в 2015 году согласилась развернуть на словацкой территории региональный штаб НАТО, но при условии, что в стране не будет размещена полноценная военная база альянса. Роберт Фицо даже подвергался критике со стороны общественных и культурных деятелей Словакии за «пророссийскую» внешнюю политику.

Парламент Словакии

© SAMUEL KUBANI / AFP

«Роберт Фицо наносит вред интересам Словакии, нарушает её союзнические обязательства и создаёт в мире искажённый образ нашей республики как вассала нынешней России» — говорилось в открытом письме.

В действительности же Фицо является сторонником большей независимости от США: например, ранее политик критически высказывался о размещении американских ПРО в Восточной Европе. По мнению экспертов, даже этого было бы вполне достаточно, чтобы вызвать противодействие со стороны Вашингтона. Говоря в январе 2017 года о санкциях, которые ввёл против России Евросоюз, словацкий политик отметил, что в некоторых вопросах Европа находится «на побегушках» у США.

«Я думаю, что мы больше следим за тем, что говорят США, нежели что мы сами в Евросоюзе реально хотим», — добавил политик.

Также Фицо и возглавляемая им партия скептически настроены по отношению к миграционной политике ЕС, в этом взгляды словаков совпадают с чешской и венгерской позицией. В 2015 году власти Словакии и Чехии даже обратились к своим партнёрам по «вышеградской четвёрке» с призывом сформировать единую тактику по миграционной проблематике и отказаться от выполнения квот ЕС.

Не секрет, что структуры Джорджа Сороса развили бурную деятельность в странах Восточной Европы. Так, под особым прицелом могущественного финансиста оказалась Венгрия — в прошлом году власти страны были вынуждены запретить связанным с Соросом организациям работать в стране.

«Его (Cороса. — RT) намерения вполне очевидны, поскольку он открыто заявлял, что желает нынешнему венгерскому правительству поражения и отставки, потому что не одобряет его политического курса. Однако решать, какое правительство и какой курс нужны Венгрии, должен не Сорос, а венгерский народ», — так в эфире RT прокомментировал решение Будапешта министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Форпост на востоке

Эксперты отмечают, что особый интерес для США в Словакии представляет контроль над местной газотранспортной системой, считают эксперты.

Ранее Джордж Сорос уделял пристальное внимание к украинской ГТС, по которой осуществляется транзит российского газа в Европу. В ноябре 2017 года украинские СМИ рассказали о визите главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в Лондон, где он встретился с Соросом для обсуждения «энергетической безопасности». Известно, что программа реформирования украинской газотранспортной отрасли официально поддерживается структурами и грантами USAID.

Словакия, как и Украина, является крупным транзитёром газа, располагая развитой газотранспортной системой. Как отмечает Вадим Трухачёв, хотя основное внимание прессы и политиков привлекает вопрос транзита газа через Украину, не следует забывать о том, что в этой цепочке поставок также участвует и Словакия.

«Надо сказать, что проект «Серверный поток — 2» очень серьёзно беспокоит Братиславу, которая рискует лишиться доходов от транзита. В последнее время со словацкой стороной, а также с Чехией идут переговоры о том, чтобы они тоже смогли подключиться к проекту и могли получать газ в обход Украины. Соответственно, США делают всё, чтобы привести к власти в Словакии проамериканских политиков», — отметил эксперт.

Как пояснил Дмитрий Абзалов, Вашингтон пытается создать в Восточной Европе газовый хаб вокруг Польши, а для этого нужно договориться с соседними странами, которым придётся покупать топливо по более высоким ценам.

«Нелегитимное использование информации»: Cambridge Analytica может быть связана с властями Великобритании «Борьба за контроль над странами Восточной Европы будет продолжаться: то, что выглядит как отдельно взятый коррупционный скандал, в действительности может являться частью большой политической мозаики», — подчеркнул Абзалов.

По словам эксперта, подобным атакам может подвергнуться не только Словакия. В Восточной Европе существует блок стран, которые настроены на сотрудничество с Россией и стараются вести независимую от США политику — к примеру, Венгрия и Чехия.

«На фоне процессов, протекающих в Евросоюзе, эта тенденция только усиливается, и наши западные партнёры хотели бы её задушить. Для НАТО это очень важная платформа, куда должны стягиваться силы альянса из Западной Европы. В этом регионе, с точки зрения США, также должны быть размещены и американские ПРО. Конечно, Вашингтон приложит все усилия, чтобы сломать сопротивление этих стран, чтобы превратить их в антироссийский форпост. Это задача стратегического значения для американцев», — подвёл итог Дмитрий Абзалов.