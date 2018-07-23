Часть «Белых касок» осталась в Сирии

Одна из групп активистов организации «Белые каски» и членов их семей не эвакуировалась из Сирии, утверждают СМИ со ссылкой на источник в правительстве Канады. Причиной провала называют «ситуацию на местности».

При этом спасателям вряд ли удастся организовать и успешно провести повторный заход, поскольку в Сирии сложилась «неустойчивая обстановка».

При этом Канада готова предоставить политическое убежище 50 членам организации и их семьям. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на свой источник в Оттаве. Всего канадцы готовы принять около 250 человек, передает ФАН.

Из Сирии удалось эвакуировать 422 активистов и членов их семей — они пересекли границу САР и Иордании, и были на время приняты этим королевством. По данным министерства иностранных дел Израиля, также участвовавшего в операции, всего на территорию Иордании из южных районов Сирии были перевезены более 800 человек.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в твиттере поблагодарила страны, участвовавшие в эвакуации членов организации «Белые каски» из Сирии. В записи министр назвала участников «Белых касок» «мужественными добровольцами» и подчеркнула, что они рисковали своей жизнью, чтобы помочь сирийцам.

«Мы благодарим Израиль, Иорданию, США, Великобританию, Германию и других наших партнеров, которые тесно сотрудничали с Канадой, чтобы сделать возможной эвакуацию «Белых касок», — подчеркнула глава канадского МИДа.

В районах, где до сих пор остаются «Белые каски», войска Сирийской арабской армии ведут завершающую фазу контртеррористической операции.

Напомним, что «Белые каски» — организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, в качестве своей цели заявляла спасение мирного населения в зонах боевых действий. При этом активисты этой организации обвиняются сирийскими властями в Дамаске в связях с террористическими группировками и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

По словам директора Института стратегического планирования Александра Гусева, «Белые каски» были эвакуированы с помощью Израиля, потому что справились с поставленными перед ними задачами. «Почему именно Израиль? Это страна, которая финансово и политически поддерживается крупным капиталом Запада. Кроме того, территориальная близость. Понятно, что израильская разведка контролирует достаточно обширную территорию Сирии и ей проще осуществить вывод членов этой организации», — заявил RT эксперт.

При этом Гусев убежден, что Тель-Авив работает рука об руку с Вашингтоном, а сами «Белые каски» финансировались западными государствами.

Стоит отметить, что эвакуация «Белых касок» происходила в условиях военной операции, сообщает НСН. По словам востоковеда-арабиста Марианны Беленькой, борьба с террористами на территории Сирии постепенно приближается к финалу.

«Есть еще на севере отряды «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства» (террористические организации, обе запрещены в РФ. — «Газета.Ru»). Есть еще в районе границы. То есть понятно, что да, это уже близко к финалу, но есть еще отряды, которые нужно добивать и, в принципе, Россия не скрывала, что будет этим заниматься», — отметила эксперт.

При этом на юге Сирии Россия согласовывала свои действия с Израилем. «Россия предупреждала, что не будет компромиссов с террористическими группировками. Иордания, Израиль, все об этом знают.

Все, кто хотел эвакуироваться из этого района, мы эвакуировали. Были эвакуированы «Белые каски». До этого в выходные на севере были эвакуированы, выселены, кому как нравится, отряды вооруженной оппозиции, в том числе те представители вооруженных и террористических группировок, которые предпочли уехать. Тем, кто не складывает оружие, Россия говорила, какой будет финал»,

— подытожила востоковед.

Подавляющее большинство членов «Белых касок» — сирийцы, представляющие те группы населения САР, которые выступают против правления президента страны Башара Асада. Участников организации, которая официально объявляет о своей безоружности и нейтралитете, неоднократно замечали в рядах противостоящих сирийскому правительству вооруженных формирований.

Подобные факты признают и в самом руководстве «касок». «Были отдельные случаи среди волонтеров, но среди руководства никогда такого не было», — сообщал в интервью The Guaridan глава организации Ради аль-Салех.