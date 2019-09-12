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Час выплаты: компенсации дошли до 98% пострадавших в Забайкалье

12 сентября 2019, 03:39  •  69 • Политика
Пострадавшие при ЧС в Иркутской области и Забайкалье аграрии получили почти все выплаты — 98% выделенных на эти цели средств уже доведены до людей. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил президенту на встрече, которая состоялась 11 сентября в Кремле. Владимир Путин положительно оценил работу ведомства в пострадавшем от стихии регионе. Во время беседы руководитель министерства рассказал российскому лидеру и о ситуации, которая складывается в сельском хозяйстве и животноводстве. К примеру, он отметил, что в 2019 году в стране удалось избежать резких колебаний цен на молоко. В Госдуме «Известиям» заявили, что отечественная сельхозпродукция сейчас чрезвычайно востребована на мировых рынках и ее экспортный потенциал будет только возрастать.
Ущерб сельскому хозяйству от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в 2019 году составил 9,5 млрд рублей, сообщил на встрече с президентом Дмитрий Патрушев. По его словам, речь идет об убытках в результате разгула стихии в 14 регионах РФ. А режим ЧС с начала года вводился в 16 субъектах.
— На особом контроле у нас ситуация в Забайкальском крае и Иркутской области. По Забайкальскому краю Минсельхозу из резервного фонда переведено 820,9 млн рублей. Все деньги в регионе, 98% уже доведено до конечных получателей, до пострадавших, — рассказал глава ведомства.
В Иркутской области оказание помощи осуществлялось в два этапа. В настоящий момент 99,7% первого транша в размере 179,6 млн рублей также доведено до людей, уточнил министр. Более того, 5 сентября практически в полном объеме был выплачен и второй платеж — на сумму свыше 296 млн рублей. Владимир Путин положительно оценил проведенную работу.
— Хорошо, — отреагировал он.
Отдельно во время беседы обсуждалась ситуация в сельском хозяйстве и животноводстве. В частности, Дмитрий Патрушев доложил, что в нынешнем году не было резких колебаний цен на молоко — его средняя цена сейчас составляет 24 рубля. Регулировать данный вопрос удается в том числе и благодаря системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которая действует в стране с 2018 года, напомнил министр. В 2019-м Минсельхоз ожидает, что объем производства молока достигнет уровня 31 млн т.
— За семь месяцев текущего года производство скота и птицы составило 8 млн т. По итогам года мы ждем 15,2 млн т. Достойная цифра — это больше, чем по прошлому году, на 2%, — добавил Дмитрий Патрушев.
Что касается уборки урожая, она идет в штатном режиме, подчеркнул министр. Ведомство сохраняет прогноз по производству зерна в 2019 году в размере 118 млн т. На сегодняшний момент собрано практически 95 млн т зерна. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что на 3 млн т увеличивается урожай пшеницы. В министерстве предполагают, что это позволит и обеспечить внутреннюю потребность, и реализовать экспортные возможности.
— У России колоссальный потенциал, наша сельхозпродукция востребована на мировых рынках. В том числе в Китае и странах Юго-Восточной Азии, но также в государствах Африки и ближневосточного региона, — заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. — Это касается не только поставок зерновых культур, но и продукции животноводства или рыбоводства.
Парламентарий напомнил, что только на Китай в настоящий момент приходится 11% российского экспорта мяса птицы. По оценке Минсельхоза, в конце года объем экспорта данной продукции в КНР может превысить $100 млн. Кроме того, РФ готова в четыре раза увеличить поставки сельхозпродукции в Саудовскую Аравию — с $500 млн до $2 млрд в год. В ходе недавних переговоров Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стороны договорились о наращивании взаимной торговли в области сельского хозяйства. В общей сложности в 2018 году за рубеж было поставлено сельхозпродукции и продовольствия почти на 26 млрд рублей.
В сфере сельского хозяйства благодаря политике импортозамещения в последнее время всё более заметны положительные тенденции, отметил в беседе с «Известиями» эксперт РИСИ Аждар Куртов.
— Считается, что санкции сыграли положительную роль. Они позволили поднять продовольственную безопасность на более высокую ступень, чем это было в 1990-е или даже в нулевые годы, — сказал политолог.
По данным Минсельхоза, за последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018-м. Во многом рост связан с эмбарго, введенным указом президента РФ в августе 2014-го.

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