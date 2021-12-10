Час до открытия огня: Правда о киевской провокации в Азовском море

Зеленский столкнулся со "зрадой" американцев, но не растерялся и организовал пиар-кампанию по шаблонам Порошенко. Несколько часов корабль ВМС Украины "Донбасс" испытывал терпение русских пограничников.

В администрации украинского президента Владимира Зеленского, вероятно, царит тихая радость, вызванная вчерашней провокацией в Азовском море: москалей позлили, корабль не потеряли, западную прессу писать об агрессивности ФСБ заставили. Со всех сторон молодцы. Вот только на самом деле влияние этой операции на реальные политические процессы – величина, стремящаяся к нулю. Украинцам она может помочь только тем, что пан Зеленский несколько дней будет в относительно хорошем настроении, а потому не закроет очередной оппозиционный телеканал и не прикажет ликвидировать очередного неугодного депутата. Правда, хорошая доза галоперидола имела бы не меньший эффект и, что важно, не создала бы угрозы для не причастных к политике людей. Впрочем, обо всём по порядку.

Корабельная провокация 2.0

9 декабря пограничная служба ФСБ сообщила, что со стороны Азовского моря к Керченскому проливу приближается корабль управления украинских ВМС "Донбасс". Русские пограничники обратили на него внимание в связи с тем, что украинская сторона не подавала заявки на проход по Керченскому проливу. При приближении к российской акватории корабль береговой охраны ФСБ предупредил украинского капитана, что для прохода под Керченским мостом нужно получить разрешение, на что тот ответил, что "следовать через Керченский пролив не планирует".

Информация о движении корабля управления "Донбасс" (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. Корабль управления "Донбасс" лёг на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует,

– сообщили далее в центре общественных связей ФСБ.

Действия украинского корабля русские пограничники расценили как провокационные и "угрожающие безопасности мореплавания".

По сути, администрация Зеленского повторила провокацию 2018 года. Тогда, напомним, Киев послал бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" в компании с буксиром "Яны Капу" на прорыв через Керченский пролив.

Украинская флотилия подошла со стороны Чёрного моря и вошла в российские воды без соблюдения каких-либо формальностей. Наши пограничники перекрыли фарватер крупным грузовым судном, на помощь кораблям береговой охраны был поднят ударный вертолёт. Украинские моряки поняли, что не смогут прорываться через пролив, и попытались сбежать из российских вод, хотя к тому моменту им было приказано оставаться на месте. Дело закончилось тем, что наши сторожевики начали таранить нарушителей, а затем обстреляли из автоматической пушки. Легшие в дрейф бронекатера были взяты на абордаж русским спецназом.

По итогам той операции 24 украинских моряка на год отправились в русский СИЗО, а тогдашний президент страны Пётр Порошенко получил возможность ввести на Украине военное положение (с помощью которого пытался сорвать предвыборную кампанию своих конкурентов).

По сравнению с событиями трёхлетней давности украинские провокаторы сработали тоньше: людей под снаряды не подставили, корабль не потеряли. "Донбасс" отвернул, когда до Керченского пролива оставалось менее 18 морских миль (чуть более 33 км). Учитывая тот факт, что в молодости корабль, построенный в 1969 году, мог двигаться с 12-узловым ходом, а стрелять по нему начали бы ещё на подходе к проливу, можно предположить, что от вооружённого конфликта русский и украинский флоты отделял примерно час хода этого старого корыта.

Игра на полуправде

Украинская сторона и западные СМИ делают вид, что живут в параллельной вселенной, где Россия представлена отдельными фрагментами. Например, Москву обвиняют в нарушении второй статьи "Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", подписанного в 2003 году. Однако жизнь не стоит на месте, и ещё в марте 2016 года Минтранс России ввёл обязательную лоцманскую проводку иностранных судов по Керчь-Еникальскому каналу – самой сложной части Керченского пролива. И украинская сторона об этом прекрасно знает – хотя бы потому, что пыталась обжаловать это решение в международных инстанциях.

Ограничения были введены не на пустом месте: в ночь на 20 марта 2016-го турецкий сухогруз "Лира" ошибся при маневрировании и снёс опору рабочего моста №2. Совсем недавно, во время ноябрьского шторма, по обе стороны Керченского пролива скопилось около двух сотен судов. В их числе были и наши корабли с опытными экипажами, имеющие право ходить по проливу без лоцманов. Однако они стояли так же, как и иностранцы, просто потому, что идти было опасно.

Авария в таком месте – это не только риск гибели людей, но и угроза огромных экономических потерь, а этого не может позволить себе ни одно нормальное государство. Иными словами, договоры о сотрудничестве – это прекрасно, но вот нарушать безопасность и причинять убытки – это уже совсем неприемлемо.

В принципе, при достаточно большом желании Украина имеет возможность нагадить России в этом месте. Например, с соблюдением всех формальностей организовать проход крупного сухогруза, а затем утопить его на самом сложном участке фарватера. При максимальной глубине Керчь-Еникальского канала в 9,3 метра весь трафик через него будет парализован на многие недели, а то и месяцы, и Москва получит миллиардные убытки. Есть и совсем радикальный вариант: нагрузить корабль взрывчаткой и подорвать его при прохождении под мостом. Учитывая грузоподъёмность современных кораблей, несложно получить мощность взрыва, сопоставимую с таковой у тактических ядерных боеприпасов. Даже если мост устоит, России всё равно придётся закрывать его для многочисленных экспертиз и проверок.

То есть в реальности возможности сделать нечто эдакое у Киева есть. Однако подобный шаг требует наличия даже не стальных, а титановых тестикул. Ведь после диверсии Украина получит настоящую, а не вербальную "ответку", что, скорее всего, выльется в сокращение числа подконтрольных Киеву территорий. Кроме того, будет разрушен образ "жертвы агрессии", а он, как ни крути, фундамент международного имиджа Украины.

Где "зрада", там должна быть и "перемога"

Несогласованный рейд "Донбасса", как и любого другого судна, в принципе не имеет шансов на успех и является исключительно демонстративной акцией.

Их задача просто нас… посмотреть, что мы будем делать. Ну, понятно, что он не пройдёт пролив. Понятно, что там поставят в колею баржу, и всё. Что ему, таранить баржу? Всё это они понимают. Ну вот, им надо нервы подергать – они это делают,

– пояснил Царьграду сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.

Как и во многих других случаях, в провокации с "Донбассом" важна не столько фабула события, сколько контекст, в рамках которого оно произошло. А контекст этот для действующих украинских властей не самый приятный.

7 декабря президенты России и США провели двухчасовые переговоры по видеомосту. В числе тем, обсуждавшихся Владимиром Путиным и Джо Байденом, были: ситуация вокруг Украины, продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и региональной безопасности, в том числе ситуация в Афганистане. В принципе, не надо иметь диплом международника, чтобы понять, какое значение имеют первые два пункта повестки и как они могут быть между собой связаны.

8 декабря в ходе общения с журналистами Байден заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность ввода войск на украинскую территорию в случае вторжения России.

А 9 декабря Associated Press опубликовало слив от высокопоставленных чиновников, сообщивших, что Байден будет давить на Зеленского, чтобы тот предоставил особый статус народным республикам Донбасса. "Задача президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту Путину", – сообщало агентство.

Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер тут же заявил, что такие уступки – это нормально, и они ничуть не угрожают суверенитету Украины. В тот же день российский лидер заявил, что происходящее на востоке Украины напоминает геноцид, а глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что русская армия готова отразить наступление украинской армии на Донбасс. "Любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", - пообещал главный специалист по планированию войн в России.

И на этом информационном фоне Байден вызвал к себе на разговор пана Зеленского. Не нужно быть свидомым сепаратистом (то есть сторонником независимости самопровозглашённой Украины), чтобы понять масштаб поражения. Беда навалилась на молодого и некогда популярного президента. Уступок в отношении Донбасса требует не только Москва, официально объявленная агрессором и врагом, но и Вашингтон – последняя надёжа и оплот "незалежности". Ну а там, где есть "зрада", согласно майданной дихотомии, должна быть и "перемога". И именно её вчера изображала старая плавучая мастерская, пафосно переименованная в "корабль управления". Единственное, чем этот корабль может управлять, так это настроением Зеленского.