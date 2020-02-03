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Чартерные рейсы из Китая в Россию прекратят с 14 февраля

03 февраля 2020, 16:39  •  18 • В России

С 14 февраля Россия полностью прекратит чартерные рейсы из Китая в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания специально созданного штаба.

Коронавирус
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Сегодня было завершено возвращение организованных российских туристов с острова Хайнань. Оставшихся в остальном Китае россиян планируют эвакуировать до 5 февраля.

При этом оснований для полного закрытия авиасообщения между странами правительство пока не видит: сейчас самолеты летают между Москвой и четырьмя городами КНР.

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- Обращались к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение по возвращению в РФ. Делается это исключительно для сохранения здоровья этих граждан, - отметила Голикова.

Между тем, для иностранцев с территории Китая въезд в Россию временно ограничат с 4 февраля - за исключением пункта пропуска в аэропорту Шереметьево. Кроме того, будет запрещен ввоз и транзит через РФ всех экзотических и декоративных видов животных, насекомых,рыб, растений и так далее.

При этом Татьяна Голикова добавила, что новые ограничительные меры внутри самой России вводиться пока не будут.

- ЧС как таковой по коронавирусу в России нет, поэтому нет оснований вводить ограничительные меры внутри страны, кроме тех, что уже введены, - сообщила вице-премьер.

Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено.

Китайская сторона до сих пор не передала России штамм нового коронавируса, но наши ученые продолжают работу над вакциной, используя данные из доступных источников.

Напомним, ранее РЖД сообщили о том, что с 3 февраля Россия приостановила движение всех пассажирских поездов с Китаем.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Голикова сообщила о введении новых мер для защиты страны от коронавируса нового типа. Среди них было приостановка железнодорожного сообщения с Китаем с 31 января, но в расписании оставались поезда Москва-Пекин, Пекин-Москва. Кроме того, закрыли пешеходную и автомобильную границу с Китаем в пяти субъектах: Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, ЕАО, Амурской области. При этом, вице-премьер сообщила, что вопрос об авиасообщении должен быть решен в ближайшее время.

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