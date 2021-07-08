Чартерное разрешение: Путин отменил указ о запрете полётов на курорты Египта

Владимир Путин отменил действие указа, который запрещал российским авиакомпаниям летать на курорты Египта. Авиасообщение между двумя странами полностью прекращалось в 2015 году после теракта на борту самолета российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В 2018 году полёты между Россией и Египтом возобновили частично, решение о полном восстановлении главы двух стран приняли в апреле 2021 года. Ряд российских авиакомпаний уже заявили о готовности работать в египетском направлении. Эксперты туриндустрии полагают, что египетские курорты будут мало востребованы летом из-за жаркой погоды, но осенью поток российских туристов в Египет будет значительным.

Президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта. Документ о признании утратившими силу некоторых указов размещён на интернет-портале правовой информации.

Так, утратил силу указ от 8 ноября 2015 года «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Документ гласил, что российским авиакомпаниям временно запрещалось осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан из РФ на территорию Арабской Республики Египет, за исключением регулярных воздушных перевозок в Каир и служебных полётов с участием представителей государственных органов.

Вопрос о количестве возобновлённых рейсов в Египет предстоит решить на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что причиной прекращения авиасообщения стал теракт на борту Airbus A321-231 компании «Когалымавиа», выполнявшего чартерный рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В октябре 2015 года на борту самолёта произошёл взрыв, в результате которого погибли 224 человека, включая 25 детей.

После трагедии было принято решение временно прекратить авиационное сообщение РФ с Египтом. Процедура его восстановления стартовала только в 2018 году. Тогда российское руководство разрешило возобновить регулярные авиаперевозки в Египет, но не чартерное авиасообщение с курортами.

О полном возобновлении авиасообщения между двумя странами президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в апреле 2021 года.

В МИД Египта поприветствовали решение российской стороны, отметив, что оно позволит укрепить двустороннее сотрудничество в сфере туризма.

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«Надеемся на скорейшее возвращение российского туризма на египетские курорты, что позволит укрепить двустороннее сотрудничество в этой сфере с учётом превентивных мер, принятых египетским правительством для сдерживания нового коронавируса», — цитирует ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства Египта.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) придерживаются мнения, что туроператоры могут оперативно запустить чартерные программы на курорты Египта при наличии необходимых слотов.

Как полагает директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, спрос на такие перелёты вряд ли будет ажиотажным. Однако он отметил, что возобновления полётов в Египет ждали и туристы, и рынок.

Эксперт рассказал, что российские туристы ездили в Египет через третьи страны.

«И сегодня есть в этих зонах отдыха российские граждане, которые самостоятельно путешествуют. То, что сегодня президент внёс изменения в свой указ, подписал этот документ, — это крайне положительная норма», — сказал Осауленко в беседе с RT.

Вместе с тем, по его словам, июль и август — не самые популярные для Египта месяцы.

«Но то, что наши туроператоры, турагенты начнут уже продавать осень и зиму, — это факт», — сказал он. Эксперт высказал предположение, что направление будет востребовано на фоне текущей ситуации в авиасообщении.

«С учётом того что на сегодняшний день наши международные рынки, к сожалению, в массе своей закрыты, Египет как массовое направление туристское, как популярное среди россиян однозначно будет востребован», — заключил Осауленко.

В Ассоциации туроператоров России высказали предположение, что в течение ближайшей недели-двух можно будет говорить о сформированном расписании рейсов.

«Для туризма это очень отрадная новость, которую ждали много лет. Чартерные программы, мне кажется, начнут формировать уже сегодня», — сказала исполнительный директор организации России Майя Ломидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

О готовности возобновить полёты на египетские курорты заявили ряд российских авиакомпаний, в том числе Azur air, S7 Airlines и «Россия».

«S7 Airlines готова возобновить полёты в Египет. Мы сформируем полётную программу и запросим соответствующие разрешения у авиационных властей», — сообщила РИА Новости представитель перевозчика.

Российская авиакомпания Azur air заявила, что также готова летать на курорты Египта. План полётов будет сформирован после получения детальной официальной информации.

В «Уральских авиалиниях» агентству ТАСС сообщили, что изучают возможность запуска чартерных рейсов в Египет. Перевозчик отметил, что располагает необходимыми допусками на полёты.