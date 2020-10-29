Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
Главная / Политика

Charlie Hebdo в России? Это невозможно: в Кремле ответили на провокационный вопрос

29 октября 2020, 19:45  •  79 • Политика
Дмитрий Песков подчеркнул, что появление в России такого издания, как Charlie Hebdo, невозможно. Поскольку граждане страны живут в мире и согласии друг с другом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что в России никогда не появятся издания, подобные скандальному Charlie Hebdo во Франции. На страницах издания публикуют карикатуры, оскорбляющие всё и вся. В том числе религиозные ценности. И как раз последний пункт стал причиной убийств в стране. За несколько дней случились сразу два теракта.
Песков, оценивая возможность появления российского Charlie Hebdo, ответил на вопрос журналистов. Он подчеркнул, что в нашей стране живёт до 20 миллионов мусульман. Безусловно, главной религией в России является христианство, напомнил представитель Кремля. Однако "уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности, и все конфессии живут в полном уважении друг к другу".
Именно по причине взаимного уважения друг к другу в российском пространстве и не найдётся места своему Charlie Hebdo, резюмировал Песков. О допустимости религиозных карикатур Песков говорить не стал, подчеркнув, что с какой-то официальной позиции спорить об этом не следует.
"Безусловно, оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой противоракеты
29 октября 2020, 16:05
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии...
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разг...
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги за...
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СС...
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой прот...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2020, 20:45
"Спасите хотя бы ветеранов": Украина просит помощи у Путина в обход официальных властей
24 октября 2020, 06:50
50 одновременных обысков — украинская полиция нагрянула к нацистам
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
24 октября 2020, 14:10
Кричал и замахивался кулаком: Порошенко довели до истерики словами о Крыме
24 октября 2020, 17:50
"Я тоже сюда, а потом туда": Учебник русского заставил иностранцев плакать
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.