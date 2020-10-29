Charlie Hebdo в России? Это невозможно: в Кремле ответили на провокационный вопрос

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что в России никогда не появятся издания, подобные скандальному Charlie Hebdo во Франции. На страницах издания публикуют карикатуры, оскорбляющие всё и вся. В том числе религиозные ценности. И как раз последний пункт стал причиной убийств в стране. За несколько дней случились сразу два теракта.

Песков, оценивая возможность появления российского Charlie Hebdo, ответил на вопрос журналистов. Он подчеркнул, что в нашей стране живёт до 20 миллионов мусульман. Безусловно, главной религией в России является христианство, напомнил представитель Кремля. Однако "уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности, и все конфессии живут в полном уважении друг к другу".

Именно по причине взаимного уважения друг к другу в российском пространстве и не найдётся места своему Charlie Hebdo, резюмировал Песков. О допустимости религиозных карикатур Песков говорить не стал, подчеркнув, что с какой-то официальной позиции спорить об этом не следует.

"Безусловно, оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей", - подчеркнул Дмитрий Песков.