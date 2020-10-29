|
Charlie Hebdo в России? Это невозможно: в Кремле ответили на провокационный вопрос
29 октября 2020, 19:45 • 79 • Политика
Дмитрий Песков подчеркнул, что появление в России такого издания, как Charlie Hebdo, невозможно. Поскольку граждане страны живут в мире и согласии друг с другом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что в России никогда не появятся издания, подобные скандальному Charlie Hebdo во Франции. На страницах издания публикуют карикатуры, оскорбляющие всё и вся. В том числе религиозные ценности. И как раз последний пункт стал причиной убийств в стране. За несколько дней случились сразу два теракта.
Песков, оценивая возможность появления российского Charlie Hebdo, ответил на вопрос журналистов. Он подчеркнул, что в нашей стране живёт до 20 миллионов мусульман. Безусловно, главной религией в России является христианство, напомнил представитель Кремля. Однако "уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности, и все конфессии живут в полном уважении друг к другу".
Именно по причине взаимного уважения друг к другу в российском пространстве и не найдётся места своему Charlie Hebdo, резюмировал Песков. О допустимости религиозных карикатур Песков говорить не стал, подчеркнув, что с какой-то официальной позиции спорить об этом не следует.
"Безусловно, оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей", - подчеркнул Дмитрий Песков.
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 октября 2020, 20:45
|
24 октября 2020, 06:50
|
29 октября 2020, 02:20
|
28 октября 2020, 20:50
|
24 октября 2020, 14:10
|
24 октября 2020, 17:50
|
27 октября 2020, 04:30