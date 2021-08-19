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Charlie Hebdo посвятил карикатуру своего номера талибам* с Месси
19 августа 2021, 14:10 • 98 • Политика
Еженедельник вспомнил о происхождении спонсора ПСЖ, где теперь выступает спортсмен
Скандальный французский сатирический журнал Charlie Hebdo представил свою обложку нового номера – на этот раз карикатура связана с событиями в Афганистане и переходом аргентинского форварда Лионеля Месси из родной "Барселоны" в парижский ПСЖ.
Обложка нового выпуска посвящена теме захвата власти в исламской республике представителями запрещенного в РФ террористического движения "Талибан". Вместе с переходом многократного обладателя "Золотого мяча" во французскую лигу эти события являются одним из самых обсуждаемых на текущей неделе в новостных агентствах.
На обложке нарисованы женщины, облаченные в паранджу с номером аргентинского футболиста и его фамилией на спине. Как отмечает источник, номер – в продаже с 18 августа.
"Талибан": это хуже, чем мы думали!" – гласит громкая подпись к карикатуре, опубликованной на странице журнала в социальной сети "Твиттер".
Таким образом, французское СМИ намекнуло на катарское происхождение закрытой акционерной организации Qatar Sports Investments – она является владельцем ПСЖ. При этом Доху неоднократно обвиняли в финансировании международного терроризма. Политический офис талибов* также расположен в Катаре.
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