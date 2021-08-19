Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
США нанесли удар по лучшим людям России
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в ...
Главная / Политика

Charlie Hebdo посвятил карикатуру своего номера талибам* с Месси

19 августа 2021, 14:10  •  98 • Политика
Лионель Месси. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Еженедельник вспомнил о происхождении спонсора ПСЖ, где теперь выступает спортсмен
Скандальный французский сатирический журнал Charlie Hebdo представил свою обложку нового номера – на этот раз карикатура связана с событиями в Афганистане и переходом аргентинского форварда Лионеля Месси из родной "Барселоны" в парижский ПСЖ. 
Обложка нового выпуска посвящена теме захвата власти в исламской республике представителями запрещенного в РФ террористического движения "Талибан". Вместе с переходом многократного обладателя "Золотого мяча" во французскую лигу эти события являются одним из самых обсуждаемых на текущей неделе в новостных агентствах.
На обложке нарисованы женщины, облаченные в паранджу с номером аргентинского футболиста и его фамилией на спине. Как отмечает источник, номер – в продаже с 18 августа.
"Талибан": это хуже, чем мы думали!" – гласит громкая подпись к карикатуре, опубликованной на странице журнала в социальной сети "Твиттер".
Таким образом, французское СМИ намекнуло на катарское происхождение закрытой акционерной организации Qatar Sports Investments – она является владельцем ПСЖ. При этом Доху неоднократно обвиняли в финансировании международного терроризма. Политический офис талибов* также расположен в Катаре.
Talibans : c'est pire que ce qu'on pensait !

Retrouvez :

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





98
Источник
Похожие новости
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
19 августа 2021, 06:50
Американцы выставили против России "легион": Патрушев разоблачил "агентов влияния"
19 августа 2021, 06:50
Патрушев рассказал, о чём "США умалчивают": "Сдались без боя"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2021, 00:10
Нардеп назвал "копеечный" откуп Германии от Украины: "Маленький инсайд"
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
17 августа 2021, 23:40
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке России
13 августа 2021, 08:45
Америка окончательно обогнала Россию
17 августа 2021, 07:10
Эмоции Байдена приняла папка. Трибуна устояла - видео
13 августа 2021, 06:00
"Чистое пиратство": Украинский депутат назвал единственный способ остановить "Северный поток - 2"
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.