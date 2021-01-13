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Чак Норрис из-за одного фото оказался в центре скандала с протестами в Вашингтоне

13 января 2021, 13:40  •  138 • Политика
Известный американский актёр Чак Норрис оказался в центре скандала с протестами в Вашингтоне после опубликованного сторонником президента США Дональда Трампа фото с мужчиной, очень похожим на артиста.
В центре скандала внезапно оказался известный американский актёр Чак Норрис. Ранее по соцсетям распространилось фото, на котором сторонник президента США Дональда Трампа снялся в день протестов в Вашингтоне с мужчиной, похожим внешне на Норриса.
Фотография быстро стала вирусной и вызвала широкий общественный резонанс. Чак или не Чак на фото - вот о чём спорили интернет-пользователи в большинстве своём. Многие сошлись на том, что мужчина в кадре выглядит моложе 80-летнего мастера боевых искусств.
Газета New York Post публикует ответ представителя актёра, который утверждает, что Норрис на самом деле находится в Техасе со своей семьёй, а мужчина на фото - просто копия, "подражатель" артиста. Да и то, по мнению представителя, не такая красивая, как оригинал.
"Это не Чак Норрис, и он похож на подражателя, хотя Чак намного красивее", - заявил собеседник СМИ.
I have no doubt Chuck Norris is MAGA but this guy isn't him. Very good lookalike but too young. pic.twitter.com/kD8bXNRzlW
- Danielle Huss (@daniellehuss) January 12, 2021

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