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Чак Норрис из-за одного фото оказался в центре скандала с протестами в Вашингтоне
13 января 2021, 13:40 • 138 • Политика
Известный американский актёр Чак Норрис оказался в центре скандала с протестами в Вашингтоне после опубликованного сторонником президента США Дональда Трампа фото с мужчиной, очень похожим на артиста.
В центре скандала внезапно оказался известный американский актёр Чак Норрис. Ранее по соцсетям распространилось фото, на котором сторонник президента США Дональда Трампа снялся в день протестов в Вашингтоне с мужчиной, похожим внешне на Норриса.
Фотография быстро стала вирусной и вызвала широкий общественный резонанс. Чак или не Чак на фото - вот о чём спорили интернет-пользователи в большинстве своём. Многие сошлись на том, что мужчина в кадре выглядит моложе 80-летнего мастера боевых искусств.
Газета New York Post публикует ответ представителя актёра, который утверждает, что Норрис на самом деле находится в Техасе со своей семьёй, а мужчина на фото - просто копия, "подражатель" артиста. Да и то, по мнению представителя, не такая красивая, как оригинал.
"Это не Чак Норрис, и он похож на подражателя, хотя Чак намного красивее", - заявил собеседник СМИ.
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