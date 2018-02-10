|
CAS: На нас не было никакого давления, когда мы рассматривали иски российских олимпийцев
10 февраля 2018, 16:09 • 100 • В мире
CAS заявил об отсутствии давления при вынесении решения по российским спортсменам.
Сегодня представитель Спортивного арбитражного суда (CAS) заявил о том, что во время рассмотрения иска и вынесения вердикта никто из членов CAS не испытывал никакого давления.
Напомним, 10 дней назад CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх. Сообщалось также, что суд восстановил их результаты на Играх в Сочи. Далее последовала критика от главы МОК Томаса Баха, заявившего, что следует поменять всю структуру суда.
“Не было никакого давления при рассмотрении исков пожизненно дисквалифицированных МОК российских атлетов, - сказал журналистам генеральный секретарь суда Матье Риб, его цитируют "РИА Новости". - CAS продолжит защищать свою независимость”.
Подпишитесь на нас
100
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 февраля 2018, 03:08
|
05 февраля 2018, 04:24
|
07 февраля 2018, 00:24
|
04 февраля 2018, 07:09
|
03 февраля 2018, 22:54
|
06 февраля 2018, 19:40
|
06 февраля 2018, 04:54