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CAS: На нас не было никакого давления, когда мы рассматривали иски российских олимпийцев

10 февраля 2018, 16:09  •  100 • В мире
CAS заявил об отсутствии давления при вынесении решения по российским спортсменам.
Сегодня представитель Спортивного арбитражного суда (CAS) заявил о том, что во время рассмотрения иска и вынесения вердикта никто из членов CAS не испытывал никакого давления.
Напомним, 10 дней назад CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх. Сообщалось также, что суд восстановил их результаты на Играх в Сочи. Далее последовала критика от главы МОК Томаса Баха, заявившего, что следует поменять всю структуру суда.
“Не было никакого давления при рассмотрении исков пожизненно дисквалифицированных МОК российских атлетов, - сказал журналистам генеральный секретарь суда Матье Риб, его цитируют "РИА Новости". - CAS продолжит защищать свою независимость”.

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