C "короной" на голове: Кто из политиков с помощью пандемии укрепил свою власть

Автор:

Латышев Сергей

Меркель рано списали

Самым ярким примером этого в Европе является Германия и её канцлер-ветеран Ангела Меркель. Она уйдёт в следующем году со своего поста не с клеймом "предательницы" интересов народа из-за своей миграционной политики. А как "спасительница" немцев от тяжёлых последствий пандемии, оставив после себя у власти крепкое правительство, ведущую скрипку в котором будет по-прежнему играть блок христианских партий ХДС/ХСС. И это после того как Меркель превратилась для него, в конечном счёте, в "обузу", перестав быть лидером христианских демократов и утратив контроль над парламентской группой блока ХДС/ХСС. А её партия терпела одну грандиозную неудачу за другой на всех выборах. Дело дошло до того, что партии, входящие в правящую коалицию, включая социал-демократов, стали пользоваться доверием лишь меньшинства избирателей, и было непонятно, как в ФРГ может в будущем появиться устойчивое коалиционное правительство.

Загнанная событиями в угол канцлер ФРГ Ангела Меркель не упустила свой шанс и уйдёт с гордо поднятой головой, оставив после себя в стране стабильную власть. Фото: Sean Gallup / Globallookpress

В общем, казалось, что хорошо начинавшей на своём посту Меркель придётся закончить долгую политическую карьеру в статусе хромой утки и неудачника, оказавшегося неспособным вовремя уйти. И вдруг за несколько месяцев всё изменилось, и ещё как: кто стал почти никем, становится почти всем.

Секрет грандиозного успеха Меркель состоит в её умении "использовать шансы" (она очень любит это выражение) и принимать в условиях цейтнота выигрышные политические решения. Как это уже было однажды в ходе глобального финансового кризиса 2008 года, когда она удержала своей уверенностью и спокойствием немцев от налёта на банки, что угрожало обрушить немецкую финансовую систему. На этот раз ей удалось пройти между Сциллой и Харибдой, оперативно введя в стране разумные карантинные меры в сочетании с широкими мероприятиями по щедрой финансовой поддержке бизнеса и граждан, которые ответили власти благодарностью, доверием и дисциплинированно выполняли все предписания.

"Использовать шансы"

В результате, несмотря на критику со стороны отдельных представителей научного сообщества принятых властями карантинных мер как чрезмерных и недовольства части населения медленным открытием страны, большинство немцев остались Меркель вполне довольны. И нарушенная было "беженцами", которые как будто куда-то провалились, гармония между верхами и низами была в ФРГ восстановлена. Все увидели простой факт: хотя заболевших в Германии было не меньше, чем во Франции, стране, с которой немцы постоянно сравнивают себя и перед которой испытывают чувство неполноценности, умерших было в разы меньше.

Меркель дождалась и во многом сама создала ситуацию, когда народ объединился вокруг готовой помочь ему власти, которая по традиции ассоциируется у немцев со своим лидером – теперь федеральным канцлером. Поэтому, хотя деньги народу "раздаёт" (щедрую безвозмездную помощь, дешёвые кредиты и проч.) непосредственно министр финансов социал-демократ Олаф Шольц, немцы благодарны за это по национальной традиции, прежде всего, главе правительства.

Коронавирус и внутренняя политика

В результате рейтинг ХДС/ХСС составляет сейчас почти 40%, хотя ещё в марте, до начала активной борьбы с пандемией он был лишь 25%. А рейтинг социал-демократов остаётся на уровне 13-15 процентов. Меркель уверенно лидирует в списке самых популярных немецких политиков, а на второе место вышел премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер, как лидер своей федеральной земли, который тоже умело воспользовался данной ситуацией. Он даже считается теперь главным преемником Меркель на посту канцлера, чего политикам ХСС ещё не удавалось ни разу.

Политика карантина и щедрых компенсаций сделала баварского премьера и лидера ХСС Маркуса Зёдера вторым по популярности политиком ФРГ и возможным преемником Меркель на посту канцлера. Фото: Tobias Hase / Globallookpress

Зато все другие партии оказались как бы в тени блока ХДС/ХСС, подтвердившего в глазах народа свой статус партии власти, готовой действовать решительно и справедливо. За "зелёных", наступавшим на пятки христианским демократам, сегодня готовы проголосовать лишь 15%. А рейтинг асистемной "Альтернативы для Германии" (АдГ), например, опустился с примерно 15% до 10%, поскольку она тоже не власть, вряд ли ей в обозримом будущем станет, и этим всё сказано.

Успех к блоку ХДС/ХСС не пришёл сам по себе и лишь потому, что они вместе с социал-демократами являются властью, ведь этого не произошло в большинстве стран мира, в части которых также царит культ государства. Там, напротив, произошла дискредитация власти, пожадничавшей в условиях коронавирусной угрозы на расходы, когда людей загнали на карантин, но не пожелали финансово компенсировать его издержки. Ведь этого по большей части не сделали не только страны, у которых нет денег, но и те, у кого они были. В ФРГ же ещё 25 марта бундестаг одобрил крупнейшую в истории страны антикризисную программу, приняв дополнительный бюджет на 2020 год в размере 156 миллиардов евро – общий госбюджет был увеличен на 43%. В нём теперь фигурирует, в частности, отдельная общенациональная программа поддержки малых предприятий и самозанятых объёмом в 50 миллиардов евро.

За всё надо платить

Для этого правительству пришлось отказаться от политики бездефицитных бюджетов, которой кабинеты министров во главе с Меркель придерживались в течение последних семи лет. Для этого ФРГ размещает на фондовом рынке государственные облигации. В целом пакет мер помощи экономике и гражданам оценивается в 750 миллиардов евро.

В этой связи немецкие власти прогнозируют, что ВВП страны просядет в этом году не более чем на 5%, а в следующем – возобновит рост. Предусмотрены меры защиты немецких компаний от нежелательных поглощений иностранными фирмами. Всем предприятиям с численностью персонала не более пяти человек на три месяца вперёд выплачивается до 9 тысяч евро. Фирмы, в которых не более 10 работников, могут рассчитывать на суммы до 15 тысяч, если они столкнулись с проблемами после 11 марта. Эти деньги предоставляются безвозмездно.

Данная мера касается трёх миллионов представителей малого бизнеса. Наёмные работники во время простоя компаний благодаря оперативно принятому парламентом закону получают 60% или (если есть хотя бы один ребёнок) 67% своего чистого заработка от государства. Этим режимом могут, по оценкам, воспользоваться два миллиона трудящихся. Существует также целая серия мер поддержки на уровне федеральных земель. По всей стране власти запретили домовладельцам разрывать арендные договоры с квартиросъёмщиками, оказавшимися не в состоянии регулярно платить за жильё. Запрет действует до конца сентября и может быть продлён…

Естественно, что подобные меры позитивно оцениваются большинством бюргеров, почти половина которых, согласно опросам, считает, что именно ХДС под руководством Меркель способен наиболее эффективно справляться с проблемами в кризисный период.

Делаем выводы

Так немецкие христианские демократы благодаря комбинации финансовой щедрости, аффектации заботы о здоровье граждан и умелому использованию присущей немцам веры в государство смогли восстановить его симпатии к себе и своему канцлеру, создать условия для политической стабильности и плавной передачи власти от Меркель её преемнику в 2021 году, что до пришествия коронавируса было под большим вопросом. В большинстве стран мира всё будет наоборот, и короны для их политиков окажутся слишком тяжёлыми.