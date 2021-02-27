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C безвизом – в европейское рабство

27 февраля 2021, 16:30  •  113 • В мире
«Борьба за наше освобождение от гнёта москалей, начавшаяся на майдане, приведёт нашу страну в светлое европейское будущее»
Германия с 1 апреля планирует упростить трудоустройство украинцев на сезонные работы из-за того, что своих рабочих рук немцам не хватает, сообщил украинский сайт ukrrudprom. О расширении возможностей для трудовых мигрантов поехать в Германию «работать на фермах, собирать фрукты, клубнику» заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен. По данным Financial Times, в сельском хозяйстве Германии не хватает 300 тысяч рабочих.
Между тем границы с Европой остаются закрытыми, исключение для въезда сделано лишь для батраков. Как будет выглядеть труд жителя Украины на плантациях новых европейских хозяев, рассказывает сайт strana.ua, поместивший статью о положении сезонных рабочих-украинцев в Германии. Издание цитирует львовянку Галину Маруняк, которая работала на сборе урожая в Польше и в Германии: «Это работы до первой облавы полиции, а потом – депортация. Это рабство. Работа на полях у немцев очень тяжелая. В основном это сбор спаржи, клубники, огурцов – в апреле-июне. Поляки «гоняют», а у немцев вообще каторга. Без выходных, с платным жильем, пользоваться телефоном запрещают. Работа – с 5 утра и часто до захода солнца».
Впервые такую схему получения рабочей силы для Европы применили в Грузии, где через агентство занятости можно на три месяца поехать в Германию и официально работать на сельхозработах; речь идёт только о временном трудоустройстве.
«Для временного трудоустройства, – сообщил источник, – нужно будет зарегистрироваться на специальном портале трудового мигранта. Соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для сбора урожая, возрастной диапазон широкий – от 18 до 60 лет… Желательно знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникационном уровне... Что касается самой работы, то речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работа по пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день». По данным компании Personal Service, 40% жителей Украины ищут работу в Германии.
«Сами немцы не соглашаются на такую работу – им выгоднее сесть на пособие… Об украинцах тут ходит слава как о дешевой рабочей силе. Хотя в Германии есть минимальная ставка, немецкие фермеры умудряются недоплачивать… сто шкур сдирают», – рассказывает жительница Украины Оксана Маломуж. Помимо сезонных работ на полях можно работать официантами, убирать номера в гостиницах, помогать на кухне. В любом случае это чёрная работа.
Большинство сезонных рабочих в Германии – из Румынии и Польши, но с недавних пор румыны и поляки стали требовать повышения зарплат. Не получив надбавки, они уезжают в другие страны Европы или остаются дома, сборщиков урожая по-прежнему не хватает. Чтобы закрыть нехватку, используют на всё согласных жителей Украины. Эксперт по миграции Инна Мыць говорит: «Уже сейчас в Германии нужны сиделки, плиточники, сантехники, электрики и упаковщики… Украинцев набирают чаще всего именно на эти работы, но в основном нелегально. Кто-то едет по поддельным польским документам, кто-то – по румынским и венгерским паспортам. Некоторые едут в Германию по схеме якобы работы на польскую компанию, на деле же устраиваются нелегально».
Большой поток украинских рабочих идёт в Польшу, несколько меньший – в Литву. Эти бедолаги нередко становятся жертвами мошенников, а то и вовсе попадают в рабство. Недавно литовский портал 15min.lt опубликовал (https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ukrainieciai-662-769098). результаты своего расследования: журналисты выяснили, что в Литве действует сеть работорговцев, в лапы которых чаще всего попадают украинские граждане. «Одни заманивают украинцев в Литву, предлагая высокие зарплаты, другие привозят и трудоустраивают, но зарплаты забирают себе. Инспекция труда завалена просьбами о помощи».
Arbeit macht frei – под таким саркастическим заголовком перепечатала (https://rua.gr/immi/work/40193-trud-osvobozhdaet-germaniya-uprostit-trudoustrojstvo-dlya-ukraintsev.html) статью из strana.ua о положении заробитчан в Германии греческая газета «Русские Афины», сопроводив публикацию фотографиями нацистских агитационных плакатов времён Второй мировой войны, которыми гитлеровцы зазывали на работу в Германию жителей оккупированной Украины.
«Борьба за наше освобождение от гнета москалей, начавшаяся на Майдане, приведет нашу страну в светлое европейское будущее», был один из лозунгов майдана...» – с горечью пишет живущий в Греции киевлянин Павел Онойко. «Вот же Гитлер тупой был. Война, оккупация, рабов в свои же эшелоны, охрана, кормежка т. п. Майдан мутить надо было, и нерабы сами за свой счет поедут"! – приводит Онойко цитату из украинского «Фейсбука».
«На майдане говорили, что работа освободит украинцев от гнёта России и приведёт к светлому европейскому будущему. "Arbeit macht frei (Работа делает свободным)" – было написано на вратах Освенцима. Свободное будущее без России уже пришло. Со светлым будущим некоторый напряг», – констатирует Павел Онойко.
По данным Госкомстата Украины, население республики на 1 января 2017 года составляло примерно 40 миллионов человек. Однако директор украинского Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив, подсчитавший объемы потребления хлеба жителями Украины, пришёл к выводу, что «реальное население страны на данный момент вряд ли составляет более 30 миллионов человек, остальные либо выехали, либо регулярно отсутствуют в стране, находясь в трудовой миграции». То есть за пределами Украины могут находиться до 10 миллионов её граждан. 10 миллионов новых рабов…
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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