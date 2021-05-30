Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Главная / Политика

Бывший зять Ельцина рассказал об отставке Примакова и страхе вооружённого нападения

30 мая 2021, 14:40  •  153 • Политика
Экс-зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, как был назначен на пост премьер-министра и отправлен в отставку Евгений Примаков.
Бывший зять президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко представил новый фрагмент своих воспоминаний "От Ельцина до Путина. И обратно".
Родственник первого президента России вспомнил, как премьер-министром страны стал Евгений Примаков.
В отличие от многих близких к Ельцину людей, я хорошо относился к Примакову. И по сей день хорошо отношусь. Считаю его сильным руководителем, настоящим государственником,
- говорится в мемуарах.
Однако, по словам Дьяченко, Примаков не переносил критику в свой адрес, зря втянулся в полемику с олигархом Березовским, а также принимал решения, не оглядываясь на администрацию президента.
Но большой политик не имеет права быть сверхэмоциональным, он должен быть расчётливым,
- говорится в воспоминаниях. Также Ельцин хотел видеть своим преемником человека молодого, который сможет начать с чистого листа.
По данным Дьяченко, указ об отставке Примакова с поста главы правительства на дачу Ельцину привезли на машине лично "моя жена Татьяна и Валентин Юмашев".
"Эту бумагу они не доверили даже специально обученным людям. Татьяна и Валентин реально ожидали нападения на машину с целью остановить указ. Я лично в возможность нападения, разумеется, не верил", - отметил Дьяченко. По его словам, Примаков был "настоящий политический деятель с советским воспитанием, а не бандит с большой дороги".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



153
Источник
Похожие новости
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию
30 мая 2021, 08:15
В "Белавиа" назвали условие полётов в Крым
30 мая 2021, 00:55
Британцы посоветовали Столтенбергу "сменить пластинку" после слов о России
30 мая 2021, 08:15
Скандал в Госдуме: После вопроса о референдуме депутат не сдержался
30 мая 2021, 12:50
Почему Лукашенко взял сына на переговоры с Путиным: объяснение политолога
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2021, 01:15
Украине предсказали новую войну: Её разожгут "партизаны" Зеленского
24 мая 2021, 13:50
В Кремле дали универсальный ответ по инциденту с принудительной посадкой самолёта
25 мая 2021, 23:45
В России просчитали маневры Киева: "Простоватые хитрецы"
25 мая 2021, 05:25
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донбассе
29 мая 2021, 17:35
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
26 мая 2021, 08:00
"Я виноват перед вами". Раскаяние российского министра напомнило о дне… когда снизу постучали
26 мая 2021, 15:20
"Когда кончилась изолента": В США поставили условие русским после Женевы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.