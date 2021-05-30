Бывший зять Ельцина рассказал об отставке Примакова и страхе вооружённого нападения

Экс-зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, как был назначен на пост премьер-министра и отправлен в отставку Евгений Примаков.

Бывший зять президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко представил новый фрагмент своих воспоминаний "От Ельцина до Путина. И обратно".

Родственник первого президента России вспомнил, как премьер-министром страны стал Евгений Примаков.

В отличие от многих близких к Ельцину людей, я хорошо относился к Примакову. И по сей день хорошо отношусь. Считаю его сильным руководителем, настоящим государственником,

- говорится в мемуарах.

Однако, по словам Дьяченко, Примаков не переносил критику в свой адрес, зря втянулся в полемику с олигархом Березовским, а также принимал решения, не оглядываясь на администрацию президента.

Но большой политик не имеет права быть сверхэмоциональным, он должен быть расчётливым,

- говорится в воспоминаниях. Также Ельцин хотел видеть своим преемником человека молодого, который сможет начать с чистого листа.

По данным Дьяченко, указ об отставке Примакова с поста главы правительства на дачу Ельцину привезли на машине лично "моя жена Татьяна и Валентин Юмашев".

"Эту бумагу они не доверили даже специально обученным людям. Татьяна и Валентин реально ожидали нападения на машину с целью остановить указ. Я лично в возможность нападения, разумеется, не верил", - отметил Дьяченко. По его словам, Примаков был "настоящий политический деятель с советским воспитанием, а не бандит с большой дороги".