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Бывший зять Ельцина рассказал об отставке Примакова и страхе вооружённого нападения
30 мая 2021, 14:40 • 153 • Политика
Экс-зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, как был назначен на пост премьер-министра и отправлен в отставку Евгений Примаков.
Бывший зять президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко представил новый фрагмент своих воспоминаний "От Ельцина до Путина. И обратно".
Родственник первого президента России вспомнил, как премьер-министром страны стал Евгений Примаков.
- говорится в мемуарах.
Однако, по словам Дьяченко, Примаков не переносил критику в свой адрес, зря втянулся в полемику с олигархом Березовским, а также принимал решения, не оглядываясь на администрацию президента.
- говорится в воспоминаниях. Также Ельцин хотел видеть своим преемником человека молодого, который сможет начать с чистого листа.
По данным Дьяченко, указ об отставке Примакова с поста главы правительства на дачу Ельцину привезли на машине лично "моя жена Татьяна и Валентин Юмашев".
"Эту бумагу они не доверили даже специально обученным людям. Татьяна и Валентин реально ожидали нападения на машину с целью остановить указ. Я лично в возможность нападения, разумеется, не верил", - отметил Дьяченко. По его словам, Примаков был "настоящий политический деятель с советским воспитанием, а не бандит с большой дороги".
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