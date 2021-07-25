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Бывший врач Трампа выдал жёсткое предсказание о судьбе Байдена: "Что-то серьёзно не так…"
25 июля 2021, 01:50 • 102 • Политика
Бывший врач Дональда Трампа и Барака Обамы Ронни Джексон выдал жёсткое предсказание о судьбе Джо Байдена. Он выразил уверенность, что 46-й президент США не досидит в кресле до новых выборов. По мнению специалиста, у хозяина Белого дома есть большие проблемы со здоровьем: "Что-то серьёзно не так…".
Член палаты представителей Ронни Джексон, занимавший пост главного врача Белого дома во время правления 44-го и 45-го президентов США - Барака Обамы и Дональда Трампа, спрогнозировал отставку американского лидера Джо Байдена раньше истечения срока его полномочий.
Специалист обратил внимание в своём посте в Twitter, что с нынешним главой государства "что-то серьёзно не так", и выразил уверенность, что дальше будет ещё хуже. Речь о здоровье хозяина Белого дома.
Конгрессмен заметил, что Байден едва способен сформулировать внятное предложение в своей речи, и призвал президента пройти тест на когнитивные способности и обнародовать его итоги.
Республиканец написал это в соцсети спустя день после пресс-конференции CNN в Огайо, в ходе которой американский лидер сделал ряд оговорок и казался несколько потерянным.
В разговоре с Fox News Джексон предсказал, что в итоге Байдену придётся покинуть пост до выборов в 2024 году или самому, или в соответствии с 25-й поправкой к Конституции Соединённых Штатов.
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