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Бывший вице-спикер Госдумы умер после тяжелого онкологического заболевания
15 февраля 2019, 23:24 • 144 • Политика
Бывший вице-спикер Государственной думы России Михаил Юрьев скончался на 60-м году жизни. Последние годы он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.
Наряду со своей политической карьерой, Юрьев также был предпринимателем и радиоведущим. В начале 90-ых он стал генеральным директором производственного объединения "Интерпром", а затем президентом ТОО "Промышленная группа Интерпром".
Депутатом Госдумы Юрьев являлся в период с 1995 по 1999 год. Пост заместителя ее председателя он занял в 1996 году по квоте политической партии "Яблоко".
Михаил Юрьев был сыном писателя-фантаста Зиновия Юрьева. Сам он вел аналитическую программу "Главрадио", а также был участником передач "Главная тема" и "Юрьев день".
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