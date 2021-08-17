Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "...
Главная / Политика

Бывший вице-президент России заявил о "позорном бегстве" США из Афганистана

17 августа 2021, 16:20  •  75 • Политика
Фото: John Goodman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Миссия американцев в регионе завершилась провалом, считает специалист
Военная кампания Соединенных Штатов в Афганистане – череда ошибок и промахов, заявил экс-вице президент РФ, ветеран боевых действий, Герой Советского Союза Александр Руцкой.
Эксперт вспомнил, что выступал с представителем Белого дома на одном из центральных немецких телеканалов, когда Штаты решили ввести войска в Афганистан. Руцкой уже тогда не сомневался, что те "закончат очень плохо" в республике – пример тому неудачи военных кампаний Великобритании.
Спикер заявил, что в случае принятия подобных решений необходим четкий и ясный порядок целей – этот момент Штаты, на его взгляд, решили обойти стороной. Итогом стало "позорное бегство", несравнимое с выводом советских войск.
"Легко найти кадры выхода нашей армии через Амударью. С духовым оркестром и поднятыми знаменами, торжественно и благородно. Посмотрите, как они по этому мосту удирают сейчас", – высказался Руцкой.
Как отмечает источник, вывод войск СССР из республики был завершен в 1989 году. В ходе боевых действий с моджахедами, которые получали поддержку от Соединенных Штатов, более чем за девятилетний период погибло, по разным оценкам, от 15 до 26 тыс. советских воинов. В 1991 году советское руководство приняло решение о прекращении предоставления военной помощи правительству республики – оно вступило в силу 1 января 1992.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала руководство Белого дома после слов о достигнутых целях в Афганистане. По мнению российской госслужащей, Штаты не выполнили взятые на себя обязательства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





75
Источник
Похожие новости
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
17 августа 2021, 03:30
Украинцы записали казахов в союзники по Крыму
17 августа 2021, 07:10
Эмоции Байдена приняла папка. Трибуна устояла - видео
17 августа 2021, 07:10
Дипломат рассказал о "высокомерно" отверженном НАТО предложении России
17 августа 2021, 00:45
"Американцев обманули": Обозреватель NI указал на хитрость Пакистана
17 августа 2021, 03:30
Отпускница 1991 года развенчала миф о спецоперации возле дачи Горбачёва
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет
15 августа 2021, 02:00
Талибы уже в Кабуле: В столице Афганистана слышны крики и выстрелы - видео
11 августа 2021, 10:00
Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
14 августа 2021, 12:15
Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ
10 августа 2021, 19:20
"Донецк ждёт приятный сюрприз": Украинский солдат заявил, что армия не хочет больше воевать
12 августа 2021, 05:15
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений Путина Киеву
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наговорил
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.