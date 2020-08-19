Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной

Александр Лукашенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава Белоруссии упустил момент и уже не сможет вернуть свою политическую силу

Время Александра Лукашенко в Белоруссии закончилось. В этом убежден экс-заместитель президента России Александр Руцкой. По его мнению, глава соседней страны сам виноват: за годы правления он, как и многие другие политики, не научился слушать людей, общаться с ними. Теперь лидер Республики спохватился, но поздно – его политическая карьера закончилась.

При этом, по мнению бывшего вице-президента РФ, на Западе как раз за ситуацией в Белоруссии наблюдали и помогали создать обстановку, при которой на границе с Россией появится еще одно русофобское государство, передает "Газета.ру". В то время как Лукашенко считал, что у него все в порядке, оппозиция оказалась настроена на разрушение отношений с нашей страной, указал Руцкой.

Теперь Александру Григорьевичу осталось только подумать, как сложить полномочия. По закону, избранный президент Белоруссии может лишиться поста, приняв добровольное решение подать в отставку, оказавшись недееспособным по состоянию здоровья и попав под следствие по обвинению в особо тяжком преступлении. К последним можно причислить, например, фальсификацию результатов выборов или жестокое обращение с участниками протестов.

Но все эти варианты предусматривают длительные процедуры, которые затянут процесс смены власти в Белоруссии, отметил политолог Андрей Суздальцев в беседе с URA.RU. Революция куда быстрее и проще, но и намного кровопролитнее.

Пока белорусы демонстрируют нежелание топить Республику в крови. Однако ситуация меняется быстро. Та же Светлана Тихановская еще неделю назад отказывалась от борьбы, признавая, что она – слабая женщина, не готовая к политике, и призывала белорусов прекращать протесты, а теперь она предложила себя на роль национального лидера и попросила Запад помочь со сменой власти в Республике.