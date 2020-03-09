|
Бывший украинский шпион назвал войну Киева за Донбасс проигранной
09 марта 2020, 08:35 • 201 • Украина
Москва, 9 марта. Бывший украинский шпион Станислав Асеев назвал войну Киева за Донбасс проигранной. По его мнению, возвращение региона в состав Украины является маловероятным. Свою позицию он озвучил в интервью для украинского «Пятого канала».
Асеев отметил, что молодое поколение в Донецкой и Луганской народных республиках не разделяют украинских ценностей.
Бывший шпион утверждают, что в школах и высших учебных заведениях ДНР и ЛНР изучают подвиги ополченцев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил России «ультиматум» по Донбассу. Глава Украины заявил о возможном выходе из Минских соглашений, если до конца года не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта. Зеленский заявил, что в случае провала Минска он готов применить альтернативные стратегии. Но не уточнил, в чем именно они заключаются. Об этом писала RT.
Президент Украины неоднократно высказывался за изменение Минских соглашений в пользу Киева. Россия настаивает на их неукоснительном соблюдении. Также сообщалось, что автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Донбасса и Крыма. Жителей этих регионов поэтесса назвала «паразитами Украины».
Автор: Сергей Свазовский
Подпишитесь на нас
Загрузка...
201
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 марта 2020, 04:35
|
06 марта 2020, 17:35
|
04 марта 2020, 09:35
|
05 марта 2020, 13:35
|
03 марта 2020, 22:35
|
04 марта 2020, 07:35
|
07 марта 2020, 19:35