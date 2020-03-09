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Бывший украинский шпион назвал войну Киева за Донбасс проигранной

09 марта 2020, 08:35  •  201 • Украина
Москва, 9 марта. Бывший украинский шпион Станислав Асеев назвал войну Киева за Донбасс проигранной. По его мнению, возвращение региона в состав Украины является маловероятным. Свою позицию он озвучил в интервью для украинского «Пятого канала».
Асеев отметил, что молодое поколение в Донецкой и Луганской народных республиках не разделяют украинских ценностей.
«Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс? Там выросло целое поколение детей, которые воспитаны совсем на других ценностях», — заключил Асеев.
Бывший шпион утверждают, что в школах и высших учебных заведениях ДНР и ЛНР изучают подвиги ополченцев.
«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли», — заключил Асеев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил России «ультиматум» по Донбассу. Глава Украины заявил о возможном выходе из Минских соглашений, если до конца года не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта. Зеленский заявил, что в случае провала Минска он готов применить альтернативные стратегии. Но не уточнил, в чем именно они заключаются. Об этом писала RT.
Президент Украины неоднократно высказывался за изменение Минских соглашений в пользу Киева. Россия настаивает на их неукоснительном соблюдении. Также сообщалось, что автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Донбасса и Крыма. Жителей этих регионов поэтесса назвала «паразитами Украины».
«Я считаю, что они не смогут и не имеют права интегрироваться в украинское общество, по крайней мере, в ближайшее время», — заключила Дмитрук.
Автор: Сергей Свазовский

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