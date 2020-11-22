Бывший украинский министр разгромил киевский режим за отношение к Белоруссии

Флаг Украины. Фото: Eduard Kislinsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Умственные способности властей Незалежной у ряда граждан вызывают сомнения

Позиция Украины, которая слепо следует примеру Запада, устраивает далеко не всех местных политиков. Так, экс-глава Минтранса Евгений Червоненко не стал стесняться в выражениях, высказываясь по поводу действий Киева в ситуации вокруг Минска.



Червоненко возмущает решение киевского режима подключиться к европейским санкциям против белорусских должностных лиц. Кроме того, в самой Белоруссии уверены, что власти Незалежной замешаны в дестабилизации ситуации в Республике.

По мнению бывшего украинского министра, только весьма недалекие умом люди могут так себя вести по отношению к братской стране.

"Вы что, совсем дебилы, вы чего на Белоруссию плюете?" – не сдержался некогда высокопоставленный украинец в эфире телеканала "NewsOne".

Червоненко напомнил, то Минск является стратегическим партнером Киева по многим вопросам. Поэтому разрыв отношений с Республикой может больно ударить по экономике Незалежной.

Впрочем, на самой Украине, судя по всему, не переживают о сохранении дружеских отношений с братской страной. Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба публично высмеял белорусского лидера Александра Лукашенко.