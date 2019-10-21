Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта

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При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

© ДСНС України

Эту информацию он подтвердил телеканалу «112 Украина». В свою очередь, спикер ГосЧС по региону Светлана Рыбалко проинформировала, что пожар на месте авиакатастрофы потушили. По её словам, в настоящее время там работают сотрудники Нацполиции. Ранее сообщалось, что разбившийся вертолёт следовал из Киева в Полтавскую область.

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