Бывший украинский депутат "вскрыл" связи Порошенко с сирийскими боевиками: "Есть доказательства"

Экс-депутат парламента Украины Давид Жвания обвинил бывшего лидера страны Петра Порошенко в тайном сотрудничестве с сирийскими боевиками.

На своём канале "Правда Давида Жвании" на YouTube он сообщил, что экс-президент продавал незаконным бандформированиям, воюющим в САР против легитимного правительства, боеприпасы. В том числе фосфорные бомбы объёмом в 400 кг, которые запрещены к применению международным законодательством.

Жвания подчеркнул, что данные поставки осуществлялись в период с 2014 года по 2016-й. Их принимали члены некой вооружённой группировки, нелегально действующей в Сирии.

Он добавил, что намерен направить соответствующее обращение сотрудникам Государственного бюро расследований.