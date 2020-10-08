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Бывший украинский депутат "вскрыл" связи Порошенко с сирийскими боевиками: "Есть доказательства"
08 октября 2020, 17:40 • 160 • Политика
Бывший украинский депутат Давид Жвания "вскрыл" связи Петра Порошенко с сирийскими боевиками. Он обвинил экс-президента Незалежной в продаже запрещённых бомб незаконной вооружённой группировке, действующей в САР: "У меня есть доказательства".
Экс-депутат парламента Украины Давид Жвания обвинил бывшего лидера страны Петра Порошенко в тайном сотрудничестве с сирийскими боевиками.
На своём канале "Правда Давида Жвании" на YouTube он сообщил, что экс-президент продавал незаконным бандформированиям, воюющим в САР против легитимного правительства, боеприпасы. В том числе фосфорные бомбы объёмом в 400 кг, которые запрещены к применению международным законодательством.
Жвания подчеркнул, что данные поставки осуществлялись в период с 2014 года по 2016-й. Их принимали члены некой вооружённой группировки, нелегально действующей в Сирии.
Он добавил, что намерен направить соответствующее обращение сотрудникам Государственного бюро расследований.
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