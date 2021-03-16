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Бывший участник Майдана рассказал, сколько человек реально поддержало протест

16 марта 2021, 22:25  •  148 • Украина

Евромайдан 2014 года действительно поддержала большая часть украинцев. Это было обусловлено непоследовательностью в политике власти во главе с Виктором Януковичем. Об этом рассказал участвовавший в Майдане адвокат Андрей Гожый

В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Акции постепенно привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.

Эксперт отметил, что Янукович потратил огромные ресурсы на пропаганду евроинтеграции, но понятия настолько передёрнули, что люди не понимали суть происходящего, думая, что Украина не подписывает торговую ассоциацию на невыгодных для нее условиях, а действительно вступает в Евросоюз.

«Произошла подмена понятий! Тогда по всем телеканалам крутили тезисы, что вот, завтра подпишем Соглашение об ассоциации, и у нас пенсии будут по 500 евро, а цены на продукты будут европейские, дешевле, чем у нас. Что у нас будут евростандарты, будут ресурсы… То есть Янукович всё сделал для пропаганды этой вот евроинтеграции», — вспоминает Гожый.

Теперь-то всем понятно, что Янукович этим всем просто злил Россию и что Украина никуда вступать не собиралась, заключил собеседник.

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