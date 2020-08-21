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Бывший советник Трампа разворовал деньги на строительство стены с Мексикой - Fox News

21 августа 2020, 01:45  •  40 • Политика
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег и мошенничестве. Его обвиняют в растрате средств, собранных на строительство стены с Мексикой, которую обещал избирателям нынешний президент США.
Бывший помощник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон арестован по подозрению в мошенничестве. Его и ещё трёх человек подозревают в хищении средств, собранных на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Минюст США.
Речь идёт об онлайн-кампании We Build The Wall ("Мы строим стену"). На ней было собрано порядка 25 миллионов долларов, которые организаторы обещали пустить на строительство стены с Мексикой. Однако выяснилось, что часть собранных средств ушла на личные нужды организаторов.
Каждый из обвиняемых получил сотни тысяч долларов из средств спонсоров We Build The Wall, которые они потратили на различные личные нужды: оплату поездок, проживание в гостиницах, различные покупки и погашение долгов по личным кредитным картам, - гласит обвинительное заключение, опубликованное на сайте Минюста США.
Особо подчеркивается, что данные траты не афишировались организаторами кампании. Напротив, они утверждали, что не получают за свою работу ни цента. Подобные действия были расценены как мошенничество.
Таким образом, Бэннон и трое его сообщников обвиняются в мошенничестве с использованием интернета и сговоре с целью отмывания похищенных средств. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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