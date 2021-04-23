Бывший советник Горбачева рассказал о роли Кравчука в распаде СССР

Решения первого президента Украины Леонида Кравчука фактически привели к разрушению Советского Союза. Об этом в пятницу, 23 апреля, рассказал советник экс-президента СССР Михаила Горбачева бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко.

«Вина в развале СССР лежит и на тогдашнем украинском руководстве — точнее, персонально на Леониде Кравчуке», — приводит слова Мироненко издание «Lenta.Ru».

По словам экс-секретаря ЦК ВЛКСМ, нежелание украинского руководства подписывать новый союзный договор в 1991 году поставило точку в существовании Советского Союза. Если бы Украина повела себя по-другому, то, возможно, иначе повели себя и другие республики и политики, добавил Мироненко.

«К моменту подписания договора о Союзе Суверенных Государств сговор между [первым президентом России, Борисом] Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года. Кстати, это тот редкий случай, когда я полностью согласен с [президентом России] Владимиром Путиным, который сказал, что разрушение Советского Союза было катастрофой. Я, правда, назвал бы это не катастрофой, а колоссальной политической глупостью», — отметил бывший политик.

Новому союзному договору удалось бы сохранить ядро обновленного СССР, несмотря на выход из его состава некоторых советских республик, заключил Мироненко.

18 марта стало известно, что 67% россиян жалеют о распаде Советского Союза. Согласно данным исследования ВЦИОМ, если бы референдум состоялся сейчас, то 73% процента россиян проголосовали бы за сохранение СССР. Кроме того, отмечается, что идею сохранения СССР поддержало также большинство представителей самой молодой возрастной группы.