Бывший сотрудник СБУ рассказал об экспериментах Запада над Украиной • 217 • Украина

Страны Запада реализуют на территории Украины все провальные управленческие эксперименты, которые и привели к затяжному кризису в стране. Об этом в своем Telegram-канале «UKR_LEAKS» рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.



Прозоров обратил внимание на интервью бывшего канадского посла на Украине Романа Ващука, который крайне детально рассказал про неудачи и провалы международной поддержки, оказываемой Киеву странами Запада. Ни для кого не секрет, что после Майдана 2013-2014 годов украинское государство было практически взято под западный протекторат. И множество внутриполитических процессов на Украине происходило под непосредственным контролем со стороны.



В частности, как отмечает Василий Прозоров, наибольший интерес в интервью Ващука представляет пункт под названием «Сверхсложные управленческие эксперименты. Страна – лабораторный кролик». По мнению экс-сотрудника СБУ, именно это во многом и привело Украину к тому плачевному положению, в котором она находится и по сей день. Суть проблемы понятна и предельна проста: на Западе лучшие (а иногда и худшие) умы в области государственного управления постоянно генерируют идеи по оптимизации всех внутренних процессов. Нередко эти предложения бывают радикальными настолько, что добро на их реализацию в условной Канаде или Нидерландах не дает никто. И, по словам Прозорова, именно для таких случаев и использовалась Украина.



«Вы являетесь специалистом по государственному управлению, и вам внутри вашей страны не позволили сделать что-либо. Тогда вы вспоминаете о существовании Украины и везете свою супер-модель туда. Украина не сможет отказаться от этого», – пишет Прозоров.



Нетрудно предположить, что не в последнюю очередь из-за таких экспериментов, неизменно оказывающихся провальными, на сегодняшний момент страна находится в жесточайшем экономическом, политическом и конституционном кризисе, что вкупе с продолжающейся войной на юго-востоке страны приближает Украину все ближе и ближе к окончательному краху. И ответственность за эту ситуацию лежит как на западных управленцах, превративших страну в настоящий полигон для разного рода безумств, так и на представителях местного политического истеблишмента, с радостью предоставивших иностранным управленцам простор для работы.



Удивительно при этом, что рядовые украинцы не видят этой проблемы. Как отметил Василий Прозоров, множество пользователей в соцсетях одобрительно восприняло интервью Ващука, в том числе и ту часть, которая касается управленческих экспериментов. И это обстоятельство, с горечью констатирует экс-сотрудник СБУ, говорит о том, что украинцы смирились с внешним управлением. По его словам, стране остается лишь провести референдум и внести в действующую Конституцию положение о том, что Украина отныне является колонией Запада, и спокойно ждать всех вытекающих последствий.



Ранее «ПолитРоссия» подробно рассказывала своим читателям о том, что станет с Украиной, если она станет членом НАТО. Так, известный российский политолог Сергей Марков уверен, что Киеву никогда не удастся добиться полноправного членства – стране уготовано унизительное положение, при котором на Киев будут наложены все основные обязательства, но при этом он будет лишен любых прав внутри организации.

Страны Запада реализуют на территории Украины все провальные управленческие эксперименты, которые и привели к затяжному кризису в стране. Об этом в своем Telegram-канале «UKR_LEAKS» рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.Прозоров обратил внимание на интервью бывшего канадского посла на Украине Романа Ващука, который крайне детально рассказал про неудачи и провалы международной поддержки, оказываемой Киеву странами Запада. Ни для кого не секрет, что после Майдана 2013-2014 годов украинское государство было практически взято под западный протекторат. И множество внутриполитических процессов на Украине происходило под непосредственным контролем со стороны.В частности, как отмечает Василий Прозоров, наибольший интерес в интервью Ващука представляет пункт под названием «Сверхсложные управленческие эксперименты. Страна – лабораторный кролик». По мнению экс-сотрудника СБУ, именно это во многом и привело Украину к тому плачевному положению, в котором она находится и по сей день. Суть проблемы понятна и предельна проста: на Западе лучшие (а иногда и худшие) умы в области государственного управления постоянно генерируют идеи по оптимизации всех внутренних процессов. Нередко эти предложения бывают радикальными настолько, что добро на их реализацию в условной Канаде или Нидерландах не дает никто. И, по словам Прозорова, именно для таких случаев и использовалась Украина.«Вы являетесь специалистом по государственному управлению, и вам внутри вашей страны не позволили сделать что-либо. Тогда вы вспоминаете о существовании Украины и везете свою супер-модель туда. Украина не сможет отказаться от этого», – пишет Прозоров.Нетрудно предположить, что не в последнюю очередь из-за таких экспериментов, неизменно оказывающихся провальными, на сегодняшний момент страна находится в жесточайшем экономическом, политическом и конституционном кризисе, что вкупе с продолжающейся войной на юго-востоке страны приближает Украину все ближе и ближе к окончательному краху. И ответственность за эту ситуацию лежит как на западных управленцах, превративших страну в настоящий полигон для разного рода безумств, так и на представителях местного политического истеблишмента, с радостью предоставивших иностранным управленцам простор для работы.Удивительно при этом, что рядовые украинцы не видят этой проблемы. Как отметил Василий Прозоров, множество пользователей в соцсетях одобрительно восприняло интервью Ващука, в том числе и ту часть, которая касается управленческих экспериментов. И это обстоятельство, с горечью констатирует экс-сотрудник СБУ, говорит о том, что украинцы смирились с внешним управлением. По его словам, стране остается лишь провести референдум и внести в действующую Конституцию положение о том, что Украина отныне является колонией Запада, и спокойно ждать всех вытекающих последствий.Ранее «ПолитРоссия» подробно рассказывала своим читателям о том, что станет с Украиной, если она станет членом НАТО. Так, известный российский политолог Сергей Марков уверен, что Киеву никогда не удастся добиться полноправного членства – стране уготовано унизительное положение, при котором на Киев будут наложены все основные обязательства, но при этом он будет лишен любых прав внутри организации. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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