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Бывший сотрудник МВД: Украинские каратели взяли в плен под Горловкой еще одного ополченца
28 декабря 2018, 15:39 • 65 • В мире
Представители ВСУ сообщили в своем Facebook о захвате в плен ополченца из Донбасса во время "выполнения военных задач" на линии разграничения конфликтующих сторон. Им оказался бывший сотрудник МВД.
Сообщается, что в плен попал 35-летний житель Горловки, экс-сотрудник МВД. Пленный вместе с оружием был передан сотрудникам СБУ, ведутся следственные действия, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 9 декабря в украинской тюрьме в Дрогобыче подо Львовом от полученных побоев погиб российский ополченец Валерий Иванов, воевавший в Донбассе - в ЛНР. Ему было 45 лет.
Напомним, в апреле 2014 года власти Украины объявили карательную операцию против восставших ЛНР и ДНР, отказавшихся признать итоги госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В результате конфликта, по оценкам ООН, погибло более 10 тысяч человек.
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