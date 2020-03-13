Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Главная / Политика

Бывший соратник Зеленского назвал происходящее на Украине "веселухой"

13 марта 2020, 19:35  •  136 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экс-чиновник администрации лидера нации разместил странный пост и вызвал бурю эмоций в Сети
Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан, уволенный с должности 11 февраля, оценил ситуацию в стране одним словом. Красноречивую запись он оставил в "Фейсбук".
"Веселуха", – написано на картинке со светло-красным фоном.
Украинские пользователи не остались равнодушными к такому краткому осмыслению происходящего и принялись дружно рассуждать, что именно имел в виду Богдан. Ряд пользователей подхватили его оценку и приправили своим мнением (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Вот вам и високосный год 2020(((", "#несемося", "Да,вовремя спрыгнул!) Веселуха ещё только начинается!!!!", "Без Вас #скукотища", "Веселуха, перед грандиозным шухером", "Жениться Вам надобно барин".
Однако нашлись и те, кто вспомнил, какую должность он занимал еще совсем недавно, и что за нынешнюю ситуацию в соборной Богдан тоже несет ответственность: "Я бы с твоей декларацией тоже не грустил", "совсем не весело от бардака и популизма!", "зелёная гниль продала страну за зелёные бумажки".
Напомним, незадолго до своей отставки пан Богдан, ставленник днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, уже комментировал происходящие в Незалежной и столько же кратко. В Сети 18 января он пожаловался на "скукатищу".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
13 марта 2020, 15:35
"Пойманы с поличным": Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия
13 марта 2020, 00:35
Запуск "Северного потока - 2" неизбежен: Польский эксперт объяснил, почему США не смогут этому помешать
13 марта 2020, 01:35
Кремль отреагировал на заявления о ценовой войне против РФ на рынке нефти
13 марта 2020, 15:35
Эрдоган накрылся российскими "Панцирями"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2020, 23:35
"Голый, маленький и слева": Ультиматум Зеленского по Донбассу назвали "анекдотом дня"
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
08 марта 2020, 23:35
Харьков: как умер массовый протест
10 марта 2020, 20:35
Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике
09 марта 2020, 11:35
На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе
13 марта 2020, 08:35
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.