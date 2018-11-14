Бывший соратник Януковича заявил, что цель Украины — захват Красной площади

Такими мыслями он поделился с украинским телеканалом ZIK. В частности, он отметил, что пока «занять Донбасс не получится».

«Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», - заявил бывший депутат. Впрочем, он признал, что пока «Незалежная не готова к такому».

«Сейчас Киев вынужден действовать при помощи дипломатии и политики санкций», - отмечает Черновол.