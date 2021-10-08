Бывший «слуга народа», 33-летний Антон Поляков умер от «токсического отравления»

Сегодня ночью, примерно в начале третьего, экипаж киевской патрульной полиции задержал таксомотор за нарушение ПДД. Полицейские стали осматривать салон, и на заднем сидении обнаружили в бессознательном состоянии депутата Полякова. Таксист сообщил, что он «подобрал клиента в Дарницком районе, от него пахло спиртным». Тем временем, у Полякова начались тошнота и судороги. Подъехала скорая, но спасти депутата врачи не смогли. Уголовное дело правоохранители завели по статье «умышленное убийство».

Сюжет: Украинский кризис

Поляков не был болен, и ещё вчера выступал в зале заседаний Рады и по ТВ. «Хочу верить, расследование будет объективным», – сообщил экс-спикер Рады Дмитрий Разумков, как бы подспудно намекая, что может повториться история расследования недавнего «самоубийства» мэра Кривого Рога Константина Павлова. Кстати, полная запись с видеокамер наблюдения следствием так и не была представлена – что бы это значило? А ведь убеждали, что «самоубийство» мэра зафиксировано чуть ли не с нескольких камер.

После того, как Полякова изгнали из фракции «слуг», он переместился в депутатскую группу «За майбутне» («За будущее», её ещё в шутку именуют «За Майбах», намекая на финансовые аппетиты её членов). Контролирует эту группу Игорь Коломойский. Со «слугами» отношения у Полякова были натянутыми – стоит напомнить, что на исключении Полякова из фракции настоял прежний шеф президентского офиса Андрей Богдан (у них был конфликт интересов). Кстати, примечательно, что уже после того, как сообщили о смерти Полякова, в Раде стало плохо депутату Анне Скороход, а их с Поляковым исключали одновременно. Странное совпадение. Или – не совпадение?

Поляков подробно рассказывал, сколько денег «в конверте» получал тот или иной представитель президентской фракции – он говорил, что «слуги» «работают за конфетки». Назывались суммы от 5 до 15 тысяч долларов в месяц. Не считая «премий» за голосование по важным вопросам. Критиковал Зеленского за то, как он поступил с Разумковым. Разоблачал коррупцию в окружении президента – причём пофамильно указывал, кто получает откаты, и каковы их суммы. В общем, врагов среди коллег у Полякова хватало.