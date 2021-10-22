Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего перегов...
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
Главная / Политика

Бывший сенатор объяснил причину нападок США на газовые проекты России

22 октября 2021, 12:40  •  76 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
По мнению политика, Запад поддерживает позицию Украины по газопроводу "Северный поток-2"
По всей видимости, американцы решили пренебречь интересами партнеров из Евросоюза ради демонстрации собственных политических амбиций. Несмотря на развивающийся энергетический кризис на европейском рынке, США избрали для себя политику конфронтации. Экс-сенатор от Республиканской партии Брюс Маркс объяснил, почему Вашингтон не поддерживает газовые проекты России. 
По словам американского политика, Белый дом придает большое значение конфликтной ситуации между Москвой и Киевом. Напомним, власти Украины активно борются с российским газопроводом "Северный поток-2". Бывший сенатор уверен, что в этой истории есть несколько важных аспектов, в том числе, желание Запада подыграть Незалежной. 
Он также не исключил, что из-за расцвета зеленого (экологического) движения, европейцы и американцы могут отказаться от углеводородов, отдав предпочтение собственным альтернативным источникам энергии.
"Это политическое движение, которое направлено на атаку на республиканцев и на штаты" – отметил Маркс. 
Экс-сенатор США подчеркнул, что консерваторы не поддерживают подобные движения, но при этом заботятся об окружающей среде. Политик уверен, что российский лидер Владимир Путин тоже "очень уважает природу".
Напомним, ранее американский президент Джо Байден заявил о военном превосходстве США над Россией и Китаем. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





76
Источник
Похожие новости
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
22 октября 2021, 01:00
Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
22 октября 2021, 01:00
МВД России придётся объяснить скандальную амнистию мигрантов
22 октября 2021, 08:35
В Кремле поставили точку в спорах о гражданстве Медведчука
22 октября 2021, 08:35
"Я прошу вас прекратить!": Европарламентарии рассорились из-за "радости Путина"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
18 октября 2021, 13:35
Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в президенты России
17 октября 2021, 20:40
Европа хочет забрать безвиз у Украины - сами виноваты
16 октября 2021, 19:35
Толстой объявил о вакцинном проигрыше государства: "Пора сказать прямо"
20 октября 2021, 11:05
США приглашают Россию на войну. Место встречи – Донбасс
19 октября 2021, 18:10
Зачем второй человек в ОПЗЖ Вадим Рабинович летал в Москву и встречался с Дмитрием Козаком?
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.