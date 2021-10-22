Бывший сенатор объяснил причину нападок США на газовые проекты России

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По мнению политика, Запад поддерживает позицию Украины по газопроводу "Северный поток-2"

По всей видимости, американцы решили пренебречь интересами партнеров из Евросоюза ради демонстрации собственных политических амбиций. Несмотря на развивающийся энергетический кризис на европейском рынке, США избрали для себя политику конфронтации. Экс-сенатор от Республиканской партии Брюс Маркс объяснил, почему Вашингтон не поддерживает газовые проекты России.

По словам американского политика, Белый дом придает большое значение конфликтной ситуации между Москвой и Киевом. Напомним, власти Украины активно борются с российским газопроводом "Северный поток-2". Бывший сенатор уверен, что в этой истории есть несколько важных аспектов, в том числе, желание Запада подыграть Незалежной.

Он также не исключил, что из-за расцвета зеленого (экологического) движения, европейцы и американцы могут отказаться от углеводородов, отдав предпочтение собственным альтернативным источникам энергии.

"Это политическое движение, которое направлено на атаку на республиканцев и на штаты" – отметил Маркс.

Экс-сенатор США подчеркнул, что консерваторы не поддерживают подобные движения, но при этом заботятся об окружающей среде. Политик уверен, что российский лидер Владимир Путин тоже "очень уважает природу".

Напомним, ранее американский президент Джо Байден заявил о военном превосходстве США над Россией и Китаем.