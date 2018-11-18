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Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы

18 ноября 2018, 08:24  •  118 • В России

В Московской клинике имени Склифосовского был замечен мужчина очень похожий на экс-президента Украины В. Януковича. Об этом нашему источнику сообщил один из дежурных врачей больницы.

По словам медика, Янукович поступил в клинику еще в пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а так же травму колена. Насколько известно, травмы он получил во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте, откуда Януковича в карете скорой помощи увезли в больницу.

Врач сообщил, что несколько людей, сопровождали В. Януковича – кто это - ему неизвестно. В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую-то частную клинику.

Пресс-секретарь А. Януковича Ю. Кирасир в телефонной беседе отказался прокомментировать эту информацию.

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