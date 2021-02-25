Бывший президент Армении против свергаемого премьера: "Мой приказ всем солдатам..."

Обстановка в Армении остаётся острой. Противоборствующие стороны не отказываются от своих позиций. Военные требуют отставки Пашиняна, сам премьер отдаёт приказы военным, предлагая заняться своей работой - "мой приказ всем солдатам..." В то же время, экс-президент Армении зовёт людей выходить на улицы против Никола Пашиняна.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что граждане должны поддержать военных, бросивших вызов премьер-министру Николу Пашиняну. Слова Кочаряна приводят Sputnik Армения, политик уверен, что именно под руководством Пашиняна война в Карабахе была проиграна.

"Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения", - говорит Кочарян.

Кроме того, Роберт Кочарян предлагает поддержать военный переворот и выйти на улицы. В то же время, премьер-министр Никол Пашинян уже заявил, что не допустит переворота, а также отдал приказ военным "заниматься своим делом".

Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам: занимайтесь вашим делом — охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить.

Наконец, в Генштабе заявили, что не намерены отказываться от своих призыв отправить Пашиняна в отставку. Митингующие противники и сторонники Никола Пашиняна продолжают ходить по улицам Еревана, выкрикивая лозунги.

Царьград, напомним, в прямой трансляции рассказывает о происходящем в Ереване.