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Бывший президент Армении получил свободу через две недели после ареста

13 августа 2018, 20:39  •  57 • В мире
Суд освободил бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в связи с конституционной неприкосновенностью.
Обвиняемый в свержении конституционного строя Армении экс-президент Роберт Кочарян вышел на свободу. Об этом заявил его адвокат Рубен Саакян. Он отметил, что суд принял решение об освобождении бывшего лидера государства.
Отмечается, что решение об освобождении экс-президента было принято в Апелляционном суде Еревана в понедельник, 13 августа.
Как уточнил Саакян, экс-глава государства пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию.
Напомним, что в конце июля Кочаряна взяли под стражу по обвинению в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.
Ранее генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который также проходит фигурантом по этому делу, получил разрешение от Специальной следственной службы Армении покинуть страну.

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