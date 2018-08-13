Бывший президент Армении получил свободу через две недели после ареста

Суд освободил бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в связи с конституционной неприкосновенностью.

Обвиняемый в свержении конституционного строя Армении экс-президент Роберт Кочарян вышел на свободу. Об этом заявил его адвокат Рубен Саакян. Он отметил, что суд принял решение об освобождении бывшего лидера государства.

Отмечается, что решение об освобождении экс-президента было принято в Апелляционном суде Еревана в понедельник, 13 августа.

Как уточнил Саакян, экс-глава государства пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию.

Напомним, что в конце июля Кочаряна взяли под стражу по обвинению в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.

Ранее генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который также проходит фигурантом по этому делу, получил разрешение от Специальной следственной службы Армении покинуть страну.