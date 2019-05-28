|
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг данные об исчезновении серверов
28 мая 2019, 23:24 • 70 • Украина
Вся техника из ситуационной комнаты в администрации президента была арендована на средства бывшего украинского лидера Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу.
Reuters © Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service
Об этом заявил бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
«Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только онлайн», — написал он на своей странице в Facebook.
При этом Цеголко добавил, что в СНБО «есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента пропали серверы с секретной информацией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 мая 2019, 01:54
|
22 мая 2019, 05:09
|
25 мая 2019, 20:39
|
23 мая 2019, 23:09
|
27 мая 2019, 11:39
|
25 мая 2019, 17:39
|
23 мая 2019, 07:09