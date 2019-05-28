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Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг данные об исчезновении серверов

28 мая 2019, 23:24  •  70 • Украина
Вся техника из ситуационной комнаты в администрации президента была арендована на средства бывшего украинского лидера Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу.
 
Reuters © Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service
 

Об этом заявил бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

«Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только онлайн», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Цеголко добавил, что в СНБО «есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента пропали серверы с секретной информацией.

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