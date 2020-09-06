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Бывший премьер Украины рассказал о ссоре между Януковичем и Лукашенко

06 сентября 2020, 14:45  •  116 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Азаров раскрыл подробности давнего конфликта двух политиков
Экс-глава правительства Незалежной вспомнил об отношениях Виктора Януковича и Александра Лукашенко. По его словам, будучи президентом Украины, первый сильно обидел белорусского коллегу.
Николай Азаров рассказал, что Янукович не позвал Лукашенко на 25-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Бывший премьер объяснил поступок политика тем, что глава Белоруссии считается последним "европейским диктатором". Янукович побоялся, что Лукашенко, если приедет, распугает все приглашенных спонсоров.
"После этого Александр Григорьевич крепко обиделся", – пишет Азаров в своем Фейбуке.
Он отметил при этом, что ссора серьезно повредила отношениям Украины и Белоруссии. Так, Лукашенко позже отомстил Януковичу, признав "майданную власть после переворота". Причем этим дело не ограничилось. По словам Азарова, Лукашенко сделал "множество реверансов" в отношении нового режима, который противоречил национальным интересам Украины.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии сумел избежать санкций Евросоюза после выборов в августе благодаря голосам трех стран, которые выступили против. Услышав о готовящихся против него ограничительных мерах, Лукашенко до этого пообещал ответить недоброжелателям так, что мало не покажется.

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