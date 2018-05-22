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Бывший премьер Украины назвал арест Вышинского нарушением Конституции

22 мая 2018, 16:39  •  34 • Украина
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью RT заявил, что арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является «беспрецедентным нарушением» Конституции страны.
 
Reuters
 

«Это, конечно, беспрецедентное нарушение Конституции Украины, нарушение свободы слова. И, что самое интересное, я ждал реакции, которая могла бы последовать от наших европейских партнёров так называемых, с которыми Украина в июне 2014 года подписала соглашение о европейской ассоциации», — сказал он.

Экс-премьер напомнил, что данный документ содержит нормы Копенгагенских критериев для вступления стран в ЕС, демократические ценности, свободу слова, свободу печати: «там огромное количество пунктов, которые касаются свободы журналистской деятельности».

«Если Запад молчит, Европейский союз молчит, значит, Украина действует так соответственно этим европейским критериям, понимаете? Значит, она не нарушает соглашение об ассоциации? Значит, можно, выходит, сажать в тюрьму журналистов совершенно спокойно?» — добавил Азаров.

Ранее защита Вышинского подала апелляцию на арест журналиста.

19 мая главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что реакция Запада на ситуацию с Вышинским удивительна.

Полная версия интервью — в материале RT.

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