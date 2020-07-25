Бывший премьер Молдовы требует извинений от премьера действующего

Майя Санду и Ион Кику встретятся в суде

Парламент Молдавии ушёл на каникулы. Однако лидеры оппозиционных партий отдыхать не спешат – впереди президентские, а затем, скорее всего, и парламентские выборы.

Торопясь погромче заявить о себе, экс-премьер Молдовы и лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду подала в суд на действующего премьер-министра страны Иона Кику. Она обвиняет главу правительства в клевете и требует выплатить ей за моральный ущерб 100 тысяч леев (около $6 тысяч), а также принести публичные извинения.

Выступая в парламенте 20 июля, Ион Кику заявил, что правительство Майи Санду в 2019 году отсрочило концессионеру аэропорта компании Avia Invest выплаты в бюджет на сумму 118 млн. леев (около $6,5 млн), что отодвинуло сроки возвращения аэропорта в собственность государства. Санду же уверяет, что это решение было подготовлено не её правительством, а правительством демократов.

«Человек из правительства Филипа подписал этот документ. По информации министерства финансов, даже Кику, похоже, участвовал в подписании. Ни я, ни моя команда не имеем ничего общего с реэшелонированием долгов. Как только мы обнаружили это, мы сразу уволили этого человека и начали расследование»,

– заявила экс-премьер. Действительно, в Молдове так часто меняется правительство, что сложно уследить, кто за что несёт ответственность.

Кроме того, Санду вспомнила слова Кику о том, что она в 2013 году голосовала за передачу аэропорта компании Илана Шора на 49 лет.

Этого оказалось достаточно, чтобы экс-премьер обратилась в суд с требованием компенсации за моральный ущерб. И первое судебное заседание по её заявлению состоится 22 октября. Напомним, что президентские выборы назначены на 1 ноября.

«Я подала в суд на Кику, потому что он проводит кампанию для Додона, делая заявления против меня. Вот как он видит свою роль премьер-министра. Я не голосовала за концессию аэропорта Avia Invest, есть видеодоказательства. Пойду в суд и докажу это, если он не понимает по-другому. Даже когда вы контролируете суд, трудно утверждать, что чёрное – это белое, когда есть видео»,

– цитирует интернет-издание Agora.md Майю Санду.

«Политическая осень Молдовы станет насыщенной различными PR-кампаниями политиков, которые будут сосредоточивать своё внимание на ошибках прошлого каждого из кандидатов в президентской кампании. Следует ждать и «войны компроматов», когда каждый из кандидатов сделает всё возможное, чтобы отнять электоральные очки у своих соперников, то есть следует ожидать классического предвыборного сценария. Политики от души попытаются покопаться в нижнем белье соперников»,

– не сомневается политолог Виктор Жук.