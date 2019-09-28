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Бывший премьер-министр Молдовы возмущён: Додон заговорил на русском в ООН

28 сентября 2019, 16:09  •  48 • Украина
Партнёры по коалиции и демократы раскритиковали речь президента РМ в Нью-Йорке
26 сентября президент Молдовы Игорь Додон выступил с речью с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Перед тем как отправиться за океан, Додон в эфире молдавского телевидения рассказал, что текст для своей речи он писал сам и пообещал, что содержание его речи «должно понравиться».
А премьер-министр страны Майя Санду тогда же заявила, что правительство дало президенту «чёткую установку» – делать с трибуны ООН только те заявления, которые «отражают общую позицию руководства страны».
«В случае если президент Додон выступит с заявлениями, не отражающими позицию правительства, мы откажемся от этих заявлений», – наперёд пообещала Санду.
Поэтому неудивительно, что уже на следующий день после выступления Игоря Додона в Нью-Йорке молдавские политики взялись критиковать выступление президента.
Так, партия «Действие и солидарность» (PAS), входящая в блок ACUM, заявила о своём несогласии «с непоследовательной позицией президента Игоря Додона по вопросу о незаконном нахождении иностранных военных на территории Республики Молдавия».
Напомним, Игорь Додон в своей речи акцентировал внимание на том, что Молдова есть и будет нейтральной страной, а российские военнослужащие покинут территорию Молдовы после утилизации военных складов, тогда как российские миротворцы – после установления окончательного мира и завершения воссоединения Приднестровья с Молдовой.
«Нельзя требовать от международного сообщества «фактического признания и уважения» нейтралитета суверенного и неделимого государства, если в то же время пытаешься скрыть существование оккупационных войск на территории этого государства, как бы они ни назывались. Статус «нейтралитета» несовместим с этим фактом. В связи с этим партия «Действие и солидарность» твёрдо подтверждает свою позицию: немедленный вывод войск Российской Федерации с территории Республики Молдова является единственным способом признания и уважения суверенного и неделимого характера государства Республика Молдова и непременным условием урегулирования приднестровского вопроса»,
– говорится в принятом обращении партии PAS, опубликованном молдавскими СМИ.
Возмущены выступлением президента и депутаты от блока ACUM – вице-председатели парламента Александру Слусарь и Михаил Попшой. По их мнению, позиция Додона не совпадает с позицией парламентского большинства. Что звучит немного странно, потому что в этом парламентском большинстве блок ACUM составляет явное меньшинство.
«Я его не слушал, я только видел новости. Надо было более чётко, без двусмысленности сказать об эвакуации российских войск из Приднестровья. Я не считаю подход с русским языком правильным. Мы вроде договорились не затрагивать темы, которые разделяют общество. Есть другие, более важные темы. Безусловная эвакуация войск чужой страны является первым условием дальнейшего развития», – прокомментировал выступление президента (которое он не слушал!) депутат Александр Слюсарь в эфире телеканала N4.
«Выступление не содержало некоторых наших рекомендаций. Это позиция президента, а не парламентского большинства или правительства. С трибуны ООН можно было сказать гораздо более категорично об эвакуации российских войск», – согласен с ним и Михаил Попшой, который вместе со Слюсарем принимали участие в программе «Puterea a patra».
Не скрывает возмущения и бывший премьер Молдовы, а ныне председатель Демократической партии Павел Филип, назвавший выступление президента «постыдным актом».
«Речь, произнесённая с высокой трибуны ООН, в которой, как я и предполагал, мы не услышали требования о выводе иностранных войск с территории нашей страны, – это постыдный акт. Не услышали ни слова о резолюции, выдвинутой в прошлом году нашей делегацией, – первой резолюции такого рода в истории нашей страны, которая призывает к незамедлительному выводу военных сил и иностранных боеприпасов из Молдовы. Не услышали осуждения иностранной военной агрессии, аннексии территорий и нарушения международно признанных границ в суверенных государствах, включая соседние страны», – написал Павел Филип на своей странице в социальной сети Facebook.
К тому же экс-премьер уверен – речь была написана не в Кишинёве и не на румынском языке, следовательно, правительство Молдовы уже утратило контроль над внешней политикой.
«Поздравляю, блок ACUM! Поздравляю, госпожа премьер-министр! Вы вернули Республику Молдова в страны, которые говорят по-русски на трибуне ООН», – демократа, похоже, слишком задел тот факт, что часть речи президент Молдовы произнёс на русском языке.
Павел Филип ставит в пример собственную речь в 2018 году, когда он потребовал «полный и безотлагательный вывод иностранных войск с территории Молдовы» прямо с трибуны Генассамблеи ООН.
По мнению же бывшего посла Молдовы в Китае Виктора Боршевича, речь Игоря Додона была очень взвешенной и мудрой.
«Это была очень взвешенная речь человека, который представляет небольшую страну в ныне очень турбулентном мире. Я бы назвал речь Игоря Додона в ООН по-крестьянски мудрой, в самом лучшем смысле», – прокомментировал дипломат выступление президента.
«Когда у вас на шатком столе стоит хрустальная статуэтка, то стол лучше не трясти и не раскачивать. Игорю Додону это удалось», – уверен Боршевич в том, что эта речь не навредит хрупкой коалиции в парламенте.
Но, похоже, что ACUM и демократам, отстранённым от власти, необходимо разбить хрупкую хрустальную статуэтку…
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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