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Бывший представитель США на Украине призвал к новым санкциям против России: "Прямо сейчас"

26 декабря 2021, 08:40  •  152 • Политика
Бывший специальный представитель Госдепа США на Украине Курт Волкер предложил ввести новые санкции против России заранее, а не как раньше - в том случае, если Москва "сделает что-то плохое".
По словам Волкера, новый пакет санкций должен стать "средством профилактики" предполагаемой на Западе военной агрессии России против Украины. При этом, после того как Москва, по мнению Волкера, откажется от эскалации конфликта, санкции должны быть сняты.

"Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас", - заявил Курт Волкер.
Отметим, ранее ЕС потребовал от России выплатить почти 300 миллиардов евро за проводимую страной политику импортозамещения.

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