У Виктора Орбана впереди большая битва

Оглушительная победа правящей коалиции (партия «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия) во главе с действующим премьером Венгрии Виктором Орбаном на парламентских выборах 8 апреля взбесила на Западе многих. Коалиция набрала 48,8% голосов и получила две трети депутатских мандатов. Орбан – известный евроскептик, противник миграционной политики Брюсселя и присутствия в Венгрии проамериканских НПО.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер назвал результаты выборов ударом по либерализму и призвал канцлера Германии Меркель, президента Франции Макрона и председателя Европейского совета Туска заставить Венгрию «понести реальные затраты» за «неправильный» выбор.

Дело в том, что после своей победы Орбан заявил: «У нас появилась возможность защищать Венгрию… Впереди большая битва». Пресс-секретарь «Фидес» в парламенте Янош Халас подчеркнул, что партия продолжит реализацию плана «Стоп Сорос!» по ограничению деятельности в Венгрии финансируемых Соросом структур. Согласно этому плану, такие структуры обязаны получать у венгерских властей официальное разрешение на работу, их доходы облагаются налогом, им разрешено работать не ближе, чем за 8 км от венгерской границы. Сделано это для того, чтобы минимизировать последствия для Венгрии от содействия таких организаций миграции из стран Западной Европы в Восточную.

Западные СМИ нагнетают обстановку, пугая общественность тем, что теперь Орбан развернёт наступление на гражданских активистов и оппозицию. Это от бессилия. Ведь на Западе растёт понимание того, что от американоцентричной модели мироустройства Европа устала.

Соб. корр. ФСК