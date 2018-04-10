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Бывший посол США в НАТО угрожает венгерским избирателям за «неправильный» выбор

10 апреля 2018, 17:24  •  84 • В мире
У Виктора Орбана впереди большая битва
Оглушительная победа правящей коалиции (партия «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия) во главе с действующим премьером Венгрии Виктором Орбаном на парламентских выборах 8 апреля взбесила на Западе многих. Коалиция набрала 48,8% голосов и получила две трети депутатских мандатов. Орбан – известный евроскептик, противник миграционной политики Брюсселя и присутствия в Венгрии проамериканских НПО.
Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер назвал результаты выборов ударом по либерализму и призвал канцлера Германии Меркель, президента Франции Макрона и председателя Европейского совета Туска заставить Венгрию «понести реальные затраты» за «неправильный» выбор.
Дело в том, что после своей победы Орбан заявил: «У нас появилась возможность защищать Венгрию… Впереди большая битва». Пресс-секретарь «Фидес» в парламенте Янош Халас подчеркнул, что партия продолжит реализацию плана «Стоп Сорос!» по ограничению деятельности в Венгрии финансируемых Соросом структур. Согласно этому плану, такие структуры обязаны получать у венгерских властей официальное разрешение на работу, их доходы облагаются налогом, им разрешено работать не ближе, чем за 8 км от венгерской границы. Сделано это для того, чтобы минимизировать последствия для Венгрии от содействия таких организаций миграции из стран Западной Европы в Восточную.
Западные СМИ нагнетают обстановку, пугая общественность тем, что теперь Орбан развернёт наступление на гражданских активистов и оппозицию. Это от бессилия. Ведь на Западе растёт понимание того, что от американоцентричной модели мироустройства Европа устала.
Соб. корр. ФСК
Фото: воинствующий либерал Иво Даалдер

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