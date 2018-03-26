Бывший посол ЕС: у Украины нет способов вернуть Крым

Бывший посол Евросоюза в России, британский политолог Майкл Эмерсон заявил, что у Украины «нет способов вернуть Крым, кроме большой войны». Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Апостроф».

По его словам, санкции ЕС в отношении отдельных лиц в Крыму «остаются и, возможно, будут всегда».

Также он заявил, что присоединение Крыма к России «к сожалению, является фактом».

Эмерсон считает, что ЕС и США «в оперативном плане сейчас очень обеспокоены тем, что делать с Луганском и Донецком», а «с Крымом, кажется, всё иначе».

«Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка. У Украины нет способов вернуть Крым, кроме войны, большой войны, которой не будет», — заявил он.

Ранее в Киеве рассказали, почему Украина не смогла перебросить войска в Крым в 2014 году.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.