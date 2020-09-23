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Бывший полпред правительства Яцкин избран первым вице-спикером СФ
23 сентября 2020, 15:35 • 29 • Политика
Бывший полпред правительства России Андрей Яцкин избран первым вице-спикером Совета Федерации, такое решение приняли сенаторы в ходе заседания в среду, 23 сентября.
До сегодняшнего дня должность первого вице-спикера занимал Николай Федоров, передает ТАСС.
Кроме того, в ходе заседания СФ проголосовал за введение второго поста вице-спикера. По словам председателя СФ Валентины Матвиенко, «сама жизнь диктует нам такое решение».
Вторым вице-спикером был избран Андрей Турчак, который ранее занимал должность зампреда Совфеда.
О всех изменениях, за которые проголосовали в СФ, стало известно 22 сентября.
17 сентября сообщалось, что в Совет Федерации в ближайшее время должны войти около 20 новых сенаторов.
Сроки их прихода связаны с графиком издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, на которых сенаторы избираются из числа местных депутатов.
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