Бывший полпред правительства Яцкин избран первым вице-спикером СФ

Бывший полпред правительства России Андрей Яцкин избран первым вице-спикером Совета Федерации, такое решение приняли сенаторы в ходе заседания в среду, 23 сентября.

До сегодняшнего дня должность первого вице-спикера занимал Николай Федоров, передает ТАСС.

Кроме того, в ходе заседания СФ проголосовал за введение второго поста вице-спикера. По словам председателя СФ Валентины Матвиенко, «сама жизнь диктует нам такое решение».

Вторым вице-спикером был избран Андрей Турчак, который ранее занимал должность зампреда Совфеда.

О всех изменениях, за которые проголосовали в СФ, стало известно 22 сентября.

17 сентября сообщалось, что в Совет Федерации в ближайшее время должны войти около 20 новых сенаторов.

Сроки их прихода связаны с графиком издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, на которых сенаторы избираются из числа местных депутатов.