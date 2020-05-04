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Бывший политтехнолог Зеленского: "Тимошенко показала элите Украины, что за ней стоят люди в США"

04 мая 2020, 22:35  •  54 • В России

Благодаря обнародованным декларациям о доходах чиновников, на Украине случился политический скандал. У лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на счету обнаружилась крупная сумма денег - 5,5 миллионов долларов. Роковая политическая блондинка объяснила появление таких денег премией неких людей из США. За что? За политические репрессии, которым Юля подверглась, сражаясь за демократию в своей стране. Речь идет о тюремном заключении и уголовном процессе над ней в 2011-2014 годах.

Как к таким «подаркам» отнесется простой народ Незалежной и коллеги Тимошенко по политической арене, мы спросили у политтехнолога Владислава Рогимова.

Политтехнолог Владислав Рогимов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Владислав работал в предвыборном штабе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Он неплохо знаком с политическим истеблишментом Незалежной. Хотя те о нем и плохо теперь отзываются.

Рогимов покинул Украину прямо перед карантином, успел до закрытия границ. Некоторое время провёл в Белоруссии, но после вынужден был вернуться в Москву.

- Я считаю, что эти деньги Тимошенко дали только для того, чтобы показать политической элите, что за ней стоят властные люди в правительстве США. И она, собственно, это косвенно подтверждает своими комментариями. Обнародовать это сейчас в карантин, когда вся страна замерла и ничего не происходит, с точки зрения пиара, тактический ход. Но не исключаю что это её теневые деньги из США за некую работу в Украине. И чтобы ее никто не спросил за что именно, она сказала - компенсация политических гонений. Естественно, никто не поверит, и я в том числе, что это премия.

- Что за пиар такой? Люди разве полюбят кого-то за богатства, свалившиеся на голову ни за что?

- Да, теперь всем будет очень интересно, на что пошли эти деньги. У людей на Украине, так же как и в России, нет финансовой подушки безопасности. Многие фирмы после карантина уже не откроются, а списывать финансовые долги на форс-мажор не получиться, режим ЧС же не введен. Так что многие украинцы после окончания эпидемии останутся без работы. В Европу тоже пока их не пустят на заработки. А семьи кормить надо. И что произойдёт со страной, когда выйдут на улицы обычные люди, а не проплаченная массовка, одному богу известно. Мне жалко народ во всем этом. Это хорошие добрые и открытые люди. Но их само государство загоняет в угол. И не думайте, что народ не видит, как живет их элита на западные деньги.

- У нее и ее партии есть электорат. Он-то ее простит?

- Думаю, да. Она кинет им какую-нибудь косточку. Все это забудут и будет, как было. Ситуация с Тимошенко - это капля в море всего, что творится на Украине.

Первое выступление Юлии Тимошенко на Майдане в Киеве.Юлия Тимошенко: Мы обязаны Януковича привести на Майдан!Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

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