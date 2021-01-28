Бывший первый замглавы СБУ собирает в Брюсселе пресс-конференцию, на которой обещает утопить «слуг народа» в кровавом компромате

Полковник украинской контрразведки Дмитрий Нескромный, на прошлой неделе сбежавший от силовиков буквально в наручниках, и немедленно оказавшийся за границей, возможно, и не попёр бы лоб в лоб на Зеленского, когда бы «слуги народа» не поспешили обвинить его в организации заказного убийства. Но теперь все пути к отступлению отрезаны – и Нескромный готов нанести Зеленскому смертельный для него, как для политика, удар. Произойдёт это во вторник в Брюсселе. Обещает: «Зеленскому не отмыться».

Нескромного уговаривали не спешить с обнародованием компромата – мол, не та нынче политическая ситуация, чтобы портить обедню Зеленскому, которого и так перестали в упор замечать лидеры стран «большой семёрки» (с прошедшим днём рождения президента Украины никто из них так и не поздравил). А скандал с обнародованием компромата Нескромного может стать для Зеленского тем же, чем стала публикация «плёнок майора Мельниченко» для президента Кучмы. Но усмирить Зеленского не удалось – он настоял на том, чтобы Нескромного выставили в неприглядном свете заказчика убийства начальника службы внутренней безопасности СБУ генерала Наумова (который сегодня фактически руководит всем СБУ при Иване Баканове, исполняющем роль главы контрразведки). Вчера вечером на сайте СБУ появились разоблачающие Нескромного материалы – доказательства, правда, неубедительны, но обвинения, тем не менее, озвучены. И теперь Нескромный наверняка нанесёт Зеленскому и Баканову ответный удар.

Но о чём же он может поведать – что такого скандального скрывают Зеленский с Бакановым? Во-первых, это могут быть обвинения в организации Бакановым заказных убийств по приказу Зеленского и главы его администрации Ермака (Нескромный уже говорил об этом ранее, а теперь он может представить доказательства своих обвинений). Во-вторых, Нескромный ранее упоминал, что обладает компрометирующими Кирилла Тимошенко (замглавы офиса президента) документами, касающимися так называемого «Большого строительства». Если Нескромный и правда представит доказательства причастности украинской верхушки к заказным убийствам, информационный взрыв будет куда громче, чем обвинения Леонида Кучмы в приказе убить журналиста Гонгадзе двадцать лет назад. Собственно, Нескромный наверняка приоткрыл Западу все припасённые козырные карты заранее – и это объясняет, почему ни Байден, ни Меркель, ни Макрон так и не поздравили Зеленского с днём рождения. Что же, дождёмся 2 февраля – ждать уже недолго.