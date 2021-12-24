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Бывший офицер СБУ назвал цель провокации украинских сил с химоружием в Донбассе

24 декабря 2021, 09:25  •  263 • Политика
Markiian Lyseikoukrinform/www.globallookpress.com
После диверсии Киев спихнет вину на Москву
Целью возможной провокации Киева с применением химического оружия в Донбассе может стать муниципальное учреждение – школа либо больница. После этого в инциденте обвинят Россию и ЛДНР, считает бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
Ранее глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что на территории подконтрольной Украине Донецкой области действуют порядка 120 представителей американских частных военных компаний, в отдельные населенные пункты уже доставили компоненты химического происхождения.
Прозоров полагает, что подобного рода провокации используются для повода выдвинуть против России и республик Донбасса обвинения. А жертвами станут мирные жители – атака произойдет на месте массового скопления людей. После произошедшего поднимется медийная волна – западные и украинские средства массовой информации обвинят в диверсии Российскую Федерацию с ЛДНР, найдут отдельного человека, который якобы будет иметь причастность к произошедшему. Обязательная атрибутика – паспорт гражданина РФ и военный билет ДНР.
Для подобных операций, считает бывший офицер СБУ, наиболее выгодны наемники. Провал легче всего списать на ЧВК, а не на сами власти. У Запада, к слову, имеется весьма богатый опыт в подобного рода историях.
Как отмечает источник, в Народной милиции ДНР заявили ранее, что Соединенные Штаты занимались осенью поставками контейнеров с химоружием для Украины. Ополчение считает, что запакованное оружие ВСУ собирались сбрасывать, в том числе, с боевых дронов. 
МИД Незалежной же опровергает "инсинуации в сторону Украины", Пентагон ранее заявил, что информация Минобороны России "не соответствует действительности".

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