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После диверсии Киев спихнет вину на Москву

Целью возможной провокации Киева с применением химического оружия в Донбассе может стать муниципальное учреждение – школа либо больница. После этого в инциденте обвинят Россию и ЛДНР, считает бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

Ранее глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что на территории подконтрольной Украине Донецкой области действуют порядка 120 представителей американских частных военных компаний, в отдельные населенные пункты уже доставили компоненты химического происхождения.

Прозоров полагает, что подобного рода провокации используются для повода выдвинуть против России и республик Донбасса обвинения. А жертвами станут мирные жители – атака произойдет на месте массового скопления людей. После произошедшего поднимется медийная волна – западные и украинские средства массовой информации обвинят в диверсии Российскую Федерацию с ЛДНР, найдут отдельного человека, который якобы будет иметь причастность к произошедшему. Обязательная атрибутика – паспорт гражданина РФ и военный билет ДНР.

Для подобных операций, считает бывший офицер СБУ, наиболее выгодны наемники. Провал легче всего списать на ЧВК, а не на сами власти. У Запада, к слову, имеется весьма богатый опыт в подобного рода историях.

Как отмечает источник, в Народной милиции ДНР заявили ранее, что Соединенные Штаты занимались осенью поставками контейнеров с химоружием для Украины. Ополчение считает, что запакованное оружие ВСУ собирались сбрасывать, в том числе, с боевых дронов.

МИД Незалежной же опровергает "инсинуации в сторону Украины", Пентагон ранее заявил, что информация Минобороны России "не соответствует действительности".