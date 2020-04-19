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Бывший нардеп спрогнозировал развал Украины после пандемии

19 апреля 2020, 12:10  •  55 • Политика
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политик считает, что власти Незалежной не готовят страну к жизни после коронавируса
Киев действует бессистемно, а у властей нет плана, как украинцам пережить эпидемию коронавируса. Это приведет к тому, что Незалежная может прекратить свое существование. Так считает экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
По ее словам, правительство Украины больше уделяет внимания тому, чтобы получить еще больше денег от МВФ, чем борьбе с COVID-19. Она рассказала в интервью телеканалу "112 Украина", что никто в стране не задумывается о будущем. Власти, по ее мнению, не готовят ни государство, ни общество, тому, что будет после того, как эта ситуация закончится. В разговоре с ведущим телеканала политик задалась вопросом, будет ли у Незалежной история после того, как мир победит коронавирус.
"Этот вопрос я ставлю у вас почти в каждом эфире, потому что у меня, к сожалению, нет на него оптимистичного ответа", – добавила Герман.
Однако ранее политолог Михаил Погребинский говорил о том, что если МВФ не даст Украине новый кредит, то президенту страны Владимиру Зеленскому придется сбежать из государства, так как платить зарплаты и пенсии станет нечем.
По последним данным Минздрава Украины, в стране к 19 апреля 5 449 больных COVID-19, умерло от китайской инфекции 141 пациента, 347 выздоровели.

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