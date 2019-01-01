Бывший морпех и директор по безопасности: что известно о задержанном ФСБ за шпионаж американце

Задержанный ФСБ по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан в последние годы работал специалистом по безопасности в компании BorgWarner, а до этого служил в морской пехоте США. Об этом сообщили представители компании и родственники американца. Члены его семьи утверждают, что Уилан приехал в Россию в частном порядке, чтобы посетить свадьбу. Ранее в ФСБ заявили, что задержанный проводил «шпионскую акцию». В его отношении проводятся следственные действия.

Задержанный по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан является директором по безопасности в компании BorgWarner, сообщили представители фирмы.

В компании утверждают, что узнали об аресте сотрудника из сообщений Федеральной службы безопасности (ФСБ), опубликованных 31 декабря 2018 года.

«Мы можем подтвердить, что господин Уилан в настоящее время является директором компании по глобальной безопасности. Он отвечает за безопасность наших объектов в Оберн-Хилc, штат Мичиган, и в других точках по всему миру, где находится компания», — говорится на сайте компании.

BorgWarner — американский производитель автомобильных комплектующих, который образован в 1928 году. Наиболее известен выпуском элементов трансмиссии, в частности, коробок передач и их компонентов, систем полного привода и турбокомпрессоров.

Представители компании утверждают, что связывались с соответствующими государственными органами США, чтобы помочь своему сотруднику.

«Мы просим направлять любые дальнейшие запросы по этому вопросу в государственный департамент США», — сообщили в компании.

Брат Пола Уилана, Дэвид Уилан, утверждает, что его родственник приехал в Россию по личным делам. Дэвид опубликовал в своём Twitter-аккаунте письмо от имени семьи, в котором заявил, что задержанный в России Пол Уилан невиновен.

«Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и самочувствием. Его невиновность не вызывает сомнений и мы верим, что его права будут соблюдены», — говорится в обращении.

Позднее рассказ Дэвида Уилана о задержанном в России брате опубликовал CNN. В статье говорится, что подозреваемый в шпионаже 48-летний Пол Уилан родился в Канаде. Его родители были британцами, но при этом Уилан — гражданин США.

Он служил в Корпусе морской пехоты США и несколько раз отправлялся в Ирак. В последние годы он проживал в городе Нови, штат Мичиган. С 2017 года он работал в BorgWarner.

В интервью CNN Дэвин Уилан заявил, что его брат занимался в BorgWarner физической безопасностью предприятия. «Его задачей было обеспечить такие условия, чтобы какие-то объекты нельзя было украсть или взломать, чтобы лишить сотрудников возможности доступа к тем вещам, которые должны быть от них изолированы», — заявил брат задержанного.

Отметим, что Пол Уилан, еще будучи старшим сержантом морской пехоты США, в 2006 году воспользовался двумя неделями увольнительной, чтобы посетить Россию, а именно Москву и Санкт-Петербург. Об этом говорится в статье на официальном сайте Корпуса морской пехоты США.

По словам Дэвида Уилана, в 2018 году в Москву его брат приехал на свадьбу, причем дело происходило в Кремле и гражданин США выступал в качестве гида для гостей мероприятия. Когда Уилан исчез, молодожёны заявили о его пропаже в правоохранительные органы.

«При проведении шпионской акции»

Напомним, 31 декабря стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана «при проведении шпионской акции».

«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», — сообщил Центр общественных связей ведомства.

В Грузии на Новый год загадали желание дотянуться до Европы и НАТО В отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Наказание по ней составляет от 10 до 20 лет лишения свободы. «Проводятся необходимые следственные действия», — заключили в ФСБ.

О факте задержания гражданина США в соответствии с порядком проинформировали дипмиссию Соединённых Штатов в России.

«Посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания», — приводит РИА Новости заявление министерства.

Позднее в Госдепе США заявили, что получили от российского МИД информацию о задержании Пола Уилана и запросили консульский доступ к американцу.

«Мы в курсе задержания гражданина США российскими властями. Нас официально уведомило о задержании министерство иностранных дел. Обязательства России в рамках Венской конвенции требуют, чтобы она предоставила консульский доступ. Мы запросили такой доступ и ожидаем, что российские власти его предоставят», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Тогда же американская сторона отказалась предоставить дополнительные данные о задержанном, сославшись на неприкосновенность его личной жизни.