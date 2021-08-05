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Бывший министр труда рассказал, как сам давал взятки: "Они же сразу нагнетают!"

05 августа 2021, 06:25  •  130 • Политика
Бывший министр труда Сергей Калашников в эфире политического ток-шоу, не стесняясь, рассказал, как лично давал взятки, потому что это, по его словам, было самым простым способом решения проблемы. Говорил Калашников о гаишниках: "Они же сразу нагнетают!"
Бывший министр труда и социального развития России - до 2000 года, а после сенатор Сергей Калашников сегодня частый гость программы "Место встречи" на телеканале НТВ. В очередном выпуске накануне он принял участие в дискуссии о коррупции и заявил… что и сам давал взятки, потому что, мол, по-другому нельзя:
- Основной принцип взятки - человек. Человек попадает в сложную ситуацию и хочет из этой ситуации выйти с минимальными потерями. Он откупается. Легче гаишнику дать 10 тысяч, чем ехать… заберут машину, чего-нибудь ещё… Причём они же сразу нагнетают! Я сам не раз попадал в такие ситуации и давал! Это первое, - сказал Калашников.
- А было за что? - спросил ведущий "Места встречи" Иван Трушкин. - "Кирпич", алкоголь, что?
- Я нарушил. Едет впереди трактор со скоростью 20 км/час. Я полчаса еду, обгоняю его по сплошной, а тут же он стоит - трактору помахал ручкой, а мне говорит: "Машину на стоянку!" Представляете, я на дороге в Московской области. Проще дать десятку!
Видео этой части дискуссии опубликовано в официальном сообществе "Места встречи" "ВКонтакте".

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